Quiz. Dopasuj przydomki do drużyn z Premier League

Przydomki nadawane zespołom piłkarskim to ciekawostka, która przydaje się głównie komentatorom i dziennikarzom sportowym, którzy nie lubią się powtarzać. Zamiast po raz dwunasty w ciągu minuty mówić Arsenal, mogą przecież powiedzieć... No właśnie. Nie chcemy podpowiadać, ponieważ i bez tego jest to raczej łatwy quiz. Jednocześnie nie załamujcie się, jeśli nie będziecie znać nazwy mniej popularnej drużyny. Może po tym zadaniu zapadnie wam ona wreszcie w pamięć. Powodzenia.

QUIZ:

Przydomki drużyn z Premier LeagueCzytaj też:

Kuriozalna bramka w meczu Chelsea z Arsenalem. „Ten gol to żart”