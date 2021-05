Dziś Manchester United gra z Liverpoolem. Mecz toczy się o dużą stawkę

Manchester United we wtorkowym meczu z Leicester City zagrał rezerwowym składem, by to na Liverpool wypuścić najlepszych zawodników. Jeżeli wygra to spotkanie, to zapewni sobie tytuł wicemistrza ligi. Z kolei podopieczni Jurgena Kloppa grają o zachowanie szans na awans do Ligi Mistrzów.

Solskjaer: Zająć drugie miejsce

– Będą zmiany w składzie, ale wielu zawodników, którzy zagrali przeciwko Leicester, spisało się dobrze, więc są brani pod uwagę. Chodzi o to, aby odpowiednio zarządzać składem, podbudować pewność siebie i zrobić wszystko, aby zdobyć tyle punktów, aby zająć drugie miejsce i przystąpić z dużą pewnością do finału – mówił przed tym spotkaniem Ole Gunnar Solskjaer.

Klopp: Na miejscu Solskjaera zrobiłbym tak samo

Niemiecki szkoleniowiec wyraził zrozumienie dla decyzji Norwega o wystawieniu rezerw w starciu z Leicester. – Ja na jego miejscu zrobiłbym to samo. To końcówka sezonu. Manchester United gra w finale Ligi Europy, czyli rozegrał mnóstwo meczów. Tydzień później można jednak było zagrać w czwartek. Ja nie jestem odpowiedzialny za tworzenie kalendarza. Nigdy jednak nie grałem w niedzielę, wtorek i czwartek. Nikt nie powinien cierpieć z takiego powodu. Jeśli nie zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów, to nie będzie to wina Solskjaera – podkreślał.

Manchester United - Liverpool FC. Gdzie oglądać?

Mecz United z Liverpoolem rozpocznie się w czwartek 13 maja o godzinie 21:15. Spotkanie będzie można obejrzeć w Canal+ Sport oraz w aplikacji internetowej Canal+.

