Ile zarabiają piłkarze w Stanach? MLS opublikowała zarobki zawodników, znamy pensje Polaków

Stany Zjednoczone w kontekście futbolu są często traktowane przez środowisko piłkarskie jako emerytura. MLS jest jednak atrakcyjna również dla zawodników w sile wieku. Kiedy popatrzymy na wypłaty oferowane przez amerykańską ligę, liczba argumentów, żeby tam grać, tylko wzrośnie.

Klimala i Buksa – najlepiej zarabiający Polacy

Wśród Polaków grających w MLS najlepiej zarabiającym jest Patryk Klimala. Zawodnik niecały miesiąc temu przeszedł z Celticu Glasgow do nowojorskiego Red Bulls, a w kontrakcie ma zapewnioną pensję aż 1 135 000 dolarów rocznie. Drugi Biało-Czerwony w tym zestawieniu to Adam Buksa, który za 12 miesięcy pracy w klubie dostaje 1 106 250 dolarów. Podium domyka Kacper Przybyłko, który przeszedł do MLS z trzeciej ligi niemieckiej. Polak inkasuje rocznie 916 250 dolarów.

Jeśli chodzi o najbardziej lukratywne kontrakty wśród wszystkich zawodników ligi amerykańskiej, to tutaj prym wiedzie Carlos Vela, który inkasuje rocznie 6,3 miliona dolarów. To o nim Zlatan Ibrahimović (były gracz MLS, obecny zawodnik AC Milanu) mówił krytycznie w 2019 roku.– Jest w życiowej formie, ma 29 lat i gra w MLS. Gdzie ja byłem w wieku 29 lat? W Europie. To duża różnica – mówił ostro Szwed. Rozmowa napastnika z dziennikarzem dotyczyła tego, kto był wtedy najlepszym zawodnikiem MLS („Ibra” czy Vela). Ibrahimović upierał się, że to on jest numerem 1. Teraz jednak Zlatana już w USA nie ma, a Carlos Vela jest bezwzględnie najlepszym zawodnikiem ligi amerykańskiej, przynajmniej pod względem finansowym.

