Jak się czuje Lewandowski? „Robert będzie mógł powalczyć o wyrównanie rekordu”

Do końca sezonu w niemieckiej Bundeslidze pozostały dwa spotkania. Robert Lewandowski ma w tym momencie na swoim koncie 39 trafień. Do pobicia rekordu Gerda Muellera Polak potrzebuje już tylko dwóch goli. W czwartek 13 maja to czy „Lewy” będzie miał szansę na występ w kolejnym meczu, nie było takie pewne.

Oświadczenie Bayernu ws. Lewandowskiego

Niemieckie media podawały, że Robert Lewandowski nie ukończył czwartkowego treningu z drużyną. Przed oczami polskich kibiców mógł się malować czarny scenariusz dwóch poważnie kontuzjowanych napastników, ponieważ dzień wcześniej kostkę złamał inny reprezentant Polski – Krzysztof Piątek.

Bayern Monachium wydał oświadczenie, w którym przekazano, że Robert Lewandowski trenował krócej, „żeby odpowiednio zarządzać siłami”. Tę wersję wydarzeń potwierdził trener Hansi Flick. Na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec uspokoił wszystkich fanów najlepszego piłkarza 2020 roku. – W piątek Robert trenował normalnie, skończył zajęcia z całym zespołem i jest gotowy do gry w sobotę - powiedział Niemiec.

Bayern - Freiburg - kiedy mecz?

Mecz pomiędzy Freiburgiem a Bayernem Monachium rozpocznie się w sobotę 15 maja o godzinie 15:30.

Czytaj też:

Zapłakany Łukasz Piszczek w objęciach kolegów. Wzruszające sceny w Pucharze Niemiec