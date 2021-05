Finał Pucharu Anglii Chelsea – Leicester. Pierwsza szansa The Blues na trofeum

Do końca sezonu The Blues mają do rozegrania tylko cztery spotkania. W aż dwóch z nich mogą zdobyć cenne trofea. W sobotę 15 maja podopieczni Thomasa Tuchela zmierzą się z Leicester City, a 29 maja pojadą do Portugalii i na Estadio do Dragao zawalczą o swój drugi tytuł Ligi Mistrzów w historii. Dla kibiców i zawodników Chelsea najbliższe dwa tygodnie to walka o marzenia.

Chelsea – Leicester. Lisy przed historyczną szansą

Finał sobotniego Pucharu FA będzie dla Leicester City szansą na dokonanie historycznego czynu. Lisy znajdą się w ostatecznej fazie tych rozgrywek po raz piąty w historii. Ostatni raz mieli okazję grać o ten puchar ponad pół wieku temu, w sezonie 68/69. Nigdy jednak nie udało się im wygrać. Zwycięstwo z Chelsea dałoby podopiecznym Brendana Rodgersa pierwszy triumf w Pucharze Anglii, a sam szkoleniowiec zdobyłby premierowy tytuł w angielskiej piłce.

Zawodnicy The Blues i Lisów zagrają ze sobą aż dwa razy w bardzo krótkim czasie. Cztery dni po walce o Puchar FA nastąpi pojedynek w lidze angielskiej, który może się okazać nie mniej ważny. W tym momencie Leicester znajduje się na 3. miejscu w tabeli z dorobkiem 66 punktów. Chelsea plasuje się na 4. pozycji i traci do drużyny Rodgersa dwa oczka. Tuż za nimi czai się Liverpool, który jeśli wygra wszystkie 3 pozostałe mecze zamelduje się w Lidze Mistrzów, wyrzucając jedną z powyższych drużyn ze strefy kwalifikującej do Champions League. Każde spotkanie w lidze dla The Blues i Lisów to zacięta walka o europejskie puchary.

Chelsea – Leicester. Gdzie i kiedy oglądać finał Pucharu FA?

Spotkanie pomiędzy Chelsea i Leicester odbędzie się w sobotę 15 maja o godzinie 18:15. Transmisja z meczu będzie dostępna na Eleven Sports 1.

Czytaj też:

Jak się czuje Lewandowski? „Robert będzie mógł powalczyć o wyrównanie rekordu”