Finał Pucharu FA. Leicester City zwycięża z Chelsea 1:0. To pierwszy taki puchar dla Lisów

W sobotę 15 maja odbył się finał Pucharu Anglii, w którym wystąpiła Chelsea i Leicester City. Dla The Blues jest to pierwszy z dwóch finałów, które mają w terminarzu tego sezonu. W całym spotkaniu padła tylko jedna bramka.

Pierwsza połowa to przewaga statystyczna Chelsea. Spotkanie było bardzo dalekie od porywających, ale dużym jego urokiem była obecność kibiców na trybunach, którzy żywo reagowali na wydarzenia na boisku. W pierwszych 45 minutach The Blues doszli do paru niebezpiecznych sytuacji, jednak żaden strzał nie dość, że nie zakończył się golem, to jeszcze w ogóle nie był celny. W 33. minucie Leicester było zmuszone do zmiany. Gry nie był w stanie kontynuować lider obrony Lisów Johnnny Evans.

Piękny gol na wagę zwycięstwa

Cała druga połowa mogłaby być opisana jedną jedyną sytuacją, gdyż była ona esencją futbolowego piękna. W 63. minucie gola na 1:0 dla Leicester strzelił Youri Tielemans. Zawodnik oddał potężny strzał sprzed pola karnego, a piłka wpadła idealnie w prawe okienko bramki. Golkiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga był bez jakichkolwiek szans. Na wspomnienie zasługuje jednak jeszcze wspaniała interwencja Petera Schmeichela z 86. minuty spotkania, która uchroniła Lisy od straty bramki.

W 89. minucie gola na 1:1 zdobyli zawodnicy Chelsea, ale Ben Chilwell znalazł się na pozycji spalonej i sędzia po konsultacji VAR anulował samobójcze zresztą trafienie dla The Blues. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0, a Leicester po raz pierwszy zatriumfowało w FA Cup.

