Ekstraklasa. Kto awansował do europejskich pucharów, a kto spadł z ligi?

Mistrzostwo kraju w sezonie 2020/2021 od dłuższego czasu należy już do Legii Warszawa. Parę dni temu kibice poznali również wicemistrza krajowych rozgrywek – Raków Częstochowę. Wiadome było też, że trzecie miejsce na pewno ma Pogoń Szczecin. Walka w ostatniej kolejce toczyła się o pozycję numer cztery – ostatnią dającą europejskie puchary.

Największe szanse przed ostatnią kolejką, na awans do Ligi Konferencji, miał Piast Gliwice. Zawodnicy tej drużyny musieli „tylko” wygrać ze słabo dysponowaną Wisłą Kraków, która jest świeżo po zwolnieniu trenera. Podopieczni Waldemara Fornalika niespodziewanie przegrali z Wiślakami 2:3, a ich potknięcie wykorzystał Śląsk Wrocław, który po remisie ze Stalą Mielec wskoczył na czwartą pozycję w tabeli. Co ciekawe, na piątym miejscu ostatecznie znalazła się Warta Poznań. Beniaminek ma na koncie tyle samo punktów co drużyna z Wrocławia, ale nie zajmuje 4. miejsca z powodu gorszego bilansu spotkań bezpośrednich.

Żegnamy Podbeskidzie Bielsko-Białą

Poznaliśmy również pechowego, jedynego spadkowicza tegorocznej edycji Ekstraklasy. Jest nim Podbeskidzie Bielsko-Biała. Drużyna ze Śląska, aby utrzymać się w najwyższej lidze rozgrywkowej w kraju musiała w ostatniej kolejce pokonać w stolicy tamtejszą Legię, czyli tegorocznego mistrza Polski. Tego zadania naturalnie nie udało się im wypełnić. Podbeskidzie Bielsko-Biała następny sezon rozpocznie w Fortuna 1. Lidze.

