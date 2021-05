Robert Lewandowski o rekordzie Gerda Muellera. „Przede mną jeszcze jedno wyzwanie”

W sobotnim spotkaniu z Freiburgiem Robert Lewandowski wyrównał legendarny rekord Gerda Muellera. W „Gościu Wydarzeń” napastnik Bayernu Monachium zdradził, co czuł, kiedy podchodził do karnego, który miał zadecydować o tym, czy strzeli 40. bramkę w sezonie i wyrówna rekord Gerda Muellera z sezonu 71/72.

– To nie był łatwy moment. Wiedziałem, że skupienie musi być dużo większe niż przy innych karnych – powiedział kapitan reprezentacji Polski. Lewandowski zaznaczył też, że to nie koniec jego starań w kontekście szlifowania rekordu wszechczasów, gdyż zawodnikowi na ewentualne pobicie dokonania Muellera został jeszcze mecz z Augsburgiem. – Mamy jeszcze jeden mecz i jedno wyzwanie przede mną. Na pewno w sobotę będę się starał tę liczbę zdobytych bramek powiększyć – wyznał Lewandowski.

Lewandowski komentuje słowa Hamanna

Kapitan reprezentacji Polski odniósł się również do słów Dietmara Hamanna, eksperta stacji Sky Sports, który stwierdził, że Lewandowski powinien w ostatnim spotkaniu ligowym usiąść na ławce rezerwowych i nie próbować nawet pobijać rekordu Muellera. – Myślę, że nie muszę tego komentować. Mam wielki respekt do Gerda Muellera, ale jestem sportowcem i jeśli mam okazję coś poprawić i pobić rekord to chcę to zrobić – wyjaśnił kapitan reprezentacji Polski.

