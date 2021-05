To może być decydujący wieczór w Premier League. Chelsea i Leicester walczą o Ligę Mistrzów

Na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie znamy kompletu angielskich zespołów, które zobaczymy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na świecie zapewnił sobie Manchester City, który cieszy się już z tytułu mistrzowskiego. W fazie grupowej znajdzie się także lokalny rywal Obywateli, czyli Manchester United.

Za plecami drużyn z Manchesteru trwa emocjonująca walka o miejsce w TOP4. Trzeci Leicester z 66 punktami na koncie wyprzedza o zaledwie dwa „oczka” Chelsea. Za ekipą z Londynu znajduje się z kolei Liverpool, który ma 63 punkty i duży apetyt na awans do Ligi Mistrzów. Teoretycznie w grze o Champions League pozostają jeszcze Tottenham Hotspur i West Ham United, ale mając dorobek w postaci 59 punktów pozostaje im liczyć na porażki Liverpoolu i Chelsea w pozostałych spotkaniach.

Chelsea – Leicester City. Mecz o Ligę Mistrzów?

Emocjonująco zapowiada się wtorkowe starcie Chelsea z Leicester City, którego stawką może być gra w Lidze Mistrzów. W przypadku porażki Chelsea i wygranej Liverpoolu w środowym meczu z Burnley, finalista Ligi Mistrzów na kolejkę przed końcem sezonu znajdzie się poza TOP4.

Co z kolei stanie się, jeśli to Chelsea wygra z Leicester? Podopieczni Thomasa Tuchela przeskoczą Lisy w tabeli, a ekipa z King Power Stadium będzie miała wówczas wciąż trzy punkty przewagi nad Liverpoolem. Oznacza to, że wygrana The Reds doprowadzi do wyrównania dorobku punktowego obu drużyn.

Remis bardziej satysfakcjonowałby Leicester, który nawet w przypadku wygranej Liverpoolu zyska punkt przewagi nad drużyną prowadzoną przez Jurgena Kloppa. Chelsea spadnie z kolei na piąte miejsce i będzie musiała liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce.

Obie ekipy zmierzyły się ostatnio w sobotę 22 maja, kiedy to walczyły w finale Pucharu Anglii. Górą był Leicester, który wygrał 1:0 po trafieniu Youriego Tielemansa. Chelsea w tym starciu była stroną przeważającą i niewykluczone, że również we wtorek podopieczni Tuchela będą starali się dyktować warunki gry.

Chelsea – Leicester City. Transmisja na żywo

Mecz Chelsea – Leicester City odbędzie się we wtorek 18 maja o godz. 21:15. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Canal + Sport. Również we wtorkowy wieczór rozegrane zostaną spotkania Manchesteru United z Fulham (godz. 19), Southampton z Leeds (godz. 19) oraz Brighton z Manchesterem City (godz. 20).

