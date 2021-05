Tak Guardiola świętował mistrzostwo Anglii. Nagranie ma już 4 mln wyświetleń

Wprawdzie do końca sezonu w Premier League pozostały jeszcze dwie kolejki, ale Manchester City już 11 maja zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Było to dziewiąte osiągnięcie tego typu w dorobku Pepa Guardioli, który już trzykrotnie wygrywał ligę z Obywatelami.

Guardiola z cygarem

Guardiola nie krył radości po wywalczeniu tytułu, co widać na nagraniu krążącym w mediach społecznościowych. Materiał zamieszczony na Twitterze obejrzano już 4 mln razy. Fenomen filmiku nie dziwi, ponieważ widać na nim świętującego szkoleniowca, który palił cygaro i śpiewał hit Oasis „Don't Look Back in Anger”. Wybór piosenki zapewne nie jest przypadkowy, ponieważ zespół został założony właśnie w Manchesterze.

Nie jest to pierwsze tego typu nagranie z otoczenia Manchesteru City. Na początku maja głośno było o piłkarzach Obywateli świętujących po awansie do finału Ligi Mistrzów. Nagranie z szatni udostępnił na Twitterze rezerwowy bramkarz Zack Steffen. Na krótkim filmiku widać było porozrzucane ubrania i tańczących piłkarzy oraz członków sztabu szkoleniowego.

Kolejny powód do świętowania świeżo upieczeni mistrzowie Anglii mogą mieć już 29 maja. Wtedy to Obywatele zagrają w Lidze Mistrzów z Chelsea. Ewentualny triumf byłby pierwszym tego typu sukcesem w historii klubu z Etihad Stadium.

