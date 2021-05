Quiz dla fanów Czerwonych Diabłów. Kibice innych drużyn mogą mieć tu ciężko

Czy dopasujesz ksywki zawodników do ich nazwisk? Być może byłoby to zbyt proste, ale jeśli skupimy się tylko na graczach jednego zespołu, to poziom trudności pójdzie mocno w górę. Powodzenia, będzie potrzebne, jeśli nie kibicujesz Manchesterowi United.

QUIZ:

Ksywki piłkarzy Manchesteru United. Odgadniesz o kogo chodzi?

A jeśli już uporaliście się z tym zadaniem, to mamy dla was kolejne sportowe quizy. Sprawdźcie:

Czytaj też:

Quiz. Dopasuj przydomki do drużyn z Premier League