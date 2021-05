Torrejon jak Wołosz. Piłkarka zapozowała nago z pucharem

Nagie zdjęcia z pucharem nie są niczym nowym w świecie sportu. Taką tradycję podtrzymuje chociażby Joanna Wołosz, która ostatnio pochwaliła się fotografią z trofeum Ligi Mistrzyń. Puchar zasłaniał ciało polskiej siatkarki, a na podobny zabieg zdecydowała się Marta Torrejon.

Hiszpańska piłkarka udostępniła na Instagramie zdjęcie z pucharem zdobytym w finale Ligi Mistrzyń rozgrywanym 16 maja. Barcelona wygrała z nim 4:0 z Chelsea i po raz pierwszy w historii klubu sięgnęła po triumf w kobiecych rozgrywkach. Grająca w linii obrony Torrejon wprawdzie nie zdobyła w tym meczu bramki, ale razem z koleżankami z linii defensywy nie pozwoliła rywalkom rozwinąć skrzydeł.

Barcelona rozgromiła Chelsea. 4:0 w finale LM

Drużyna Chelsea nie zapamięta dobrze swojego debiutu w finale Ligi Mistrzyń kobiet. The Blues straciły pierwszą bramkę już w 35. sekundzie meczu. Co więcej, było to trafienie samobójcze. Drugi gol to wynik podyktowanego rzutu karnego w 14. minucie. Alexa Putellas nie zmarnowała szansy i pewnie wykorzystała jedenastkę.

Następna bramka była efektem zespołowej akcja i strzału Aitany Bonmati, a już w 35. minucie został ustalony wynik meczu – 4:0 dla Barcelony, ponieważ na listę strzelców wpisała się Caroline Hansen. W drugiej połowie nie padła żadna bramka, a piłkarki ze stolicy Katalonii mogły cieszyć się historycznym osiągnięciem.

