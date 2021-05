Bayern przygotował niespodziankę. 40 bramek Lewandowskiego na jednym nagraniu

Bayern Monachium zremisował 15 maja z Freiburgiem, a na listę strzelców już w 26. minucie wpisał się Robert Lewandowski. Było to 40. trafienie Polaka w tym sezonie Bundesligi, co stanowi wyrównanie rekordu Gerda Müllera z sezonu 1971/1972. Snajper mógłby pobić to osiągnięcie już wcześniej, ale jego plany pokrzyżowała kontuzja kolana odniesiona w meczu z Andorą, przez którą nie mógł grać w kilku ligowych spotkaniach.

Okazja do poprawienia historycznego rekordu nadejdzie już w najbliższą sobotę. Bayern Monachium w ostatnim meczu sezonu podejmie na własnym stadionie Augsburg. Rywalizacja z 12. drużyną ligi będzie doskonałą okazją dla Lewandowskiego, by po raz kolejny wpisać się na listę strzelców i pobić wyczyn Müllera, który jest uznawany za legendę klubu z Bawarii.

Mistrz Niemiec postanowił docenić obu zawodników, zamieszczając na YouTube trwające blisko 10 minut nagranie. Zebrano w nim wszystkie 40 trafień Lewandowskiego z obecnego sezonu oraz udokumentowane bramki Müllera z sezonu 1971/1972.

Czytaj też:

Hiszpańskie media komentują powołania Sousy. „Duże zaskoczenie”