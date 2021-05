Piękna bramka Cavaniego nie pomogła. Manchester United remisuje w Premier League

Manchester United przystępował do wtorkowego spotkania podwójnie zmotywowany. Nie dość, że na Old Trafford po raz pierwszy od ponad roku wrócili kibice, to Czerwone Diabły walczyły o wicemistrzostwo Anglii. Zwycięstwo nad drużyną z Londynu gwarantowało podopiecznym Ole Gunnara Solsjkaera drugie miejsce w tabeli niezależnie od rozstrzygnięć w kolejnej, ostatniej już kolejce sezonu.

Piękna bramka Cavaniego w meczu z Fulham

Gospodarze od początku próbowali dyktować warunki gry. W 6. minucie dobrą sytuację miał Paul Pogba, do którego ze skrzydła dogrywał Aaron Wan-Bissaka. Francuz wprawdzie odnalazł się w polu karnym, ale uderzył piłkę głową wysoko nad poprzeczką. Drogę do bramki rywali znalazł za to Edinson Cavani. Akcję z 15. minuty zapoczątkował David De Gea, który dograł do Bruno Fernandesa, ten lekko trącił piłkę do Cavaniego, który fenomenalnym strzałem z niemal połowy boiska przelobował wysuniętego przed własną bramkę Alphonse'a Areolę.

Internauci w trakcie meczu zauważyli jednak, że Fernandes prawdopodobnie nie dotknął futbolówki, przez co Urugwajczyk mógł być na spalonym. Sędzia nie skorzystał jednak z systemu VAR, a bramka została uznana.

Czerwone Diabły nie spoczęły na laurach i próbowały podwyższyć wynik. Gospodarze grali wysokim pressingiem, dzięki czemu często odbierali rywalom piłkę w okolicach ich pola karnego. W 26. minucie groźnie zza szesnastki uderzał Fernandes, ale jego strzał przytomnie obronił bramkarz Fulham. Kilkanaście minut później goście mieli okazję na wyrównanie, ale Fabio Carvalho przegrał pojedynek jeden na jeden z De Geą. Jednobramkowe prowadzenie Manchesteru utrzymało się do przerwy.

Manchester United remisuje z Fulham

Po przerwie Fulham próbowało nawiązać kontakt z rywalem, wysoko atakując graczy United. Nie przekładało się to jednak na sytuacje bramkowe, a blisko zmienienia wyniku był Fernandes. Uderzenie Portugalczyka z rzutu wolnego w 52. minucie minimalnie jednak minęło bramkę Areoli.

Chociaż Fulham nie ma już szans na utrzymanie się w Premier League, to gracze z Londynu nie zamierzali oddać wtorkowego meczu bez walki. Ich próby przyniosły efekt w 76. minucie, kiedy to Andre-Frank Zambo Anguissa zagrał na skrzydło do Bobby'ego Reida, który dośrodkował w pole karne wprost na głowę wbiegającego Joe Bryana. Obrońca Fulham z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki i dał swojej drużynie remis, który utrzymał się do końca spotkania.

Czerwone Diabły po starciu z Fulham wciąż znajdowały się na drugim miejscu w tabeli z 71 punktami na koncie. Trzeci Leicester tracił do United pięć punktów i miał do rozegrania spotkanie z Chelsea, które zaplanowano na godz. 21:15 we wtorek.

