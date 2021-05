Boniek wytypował wynik meczu Bayernu. „Cztery gole Lewandowskiego”

Sezon w Bundeslidze dobiega końca, a w sobotę 22 maja zostanie rozegrana ostatnia kolejka. Tytuł mistrzowski zapewnił sobie Bayern, a zmagania na drugim miejscu zakończy RB Lipsk. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 odnotował 40 trafień. Polak do tej pory zdobył taką samą liczbę bramek. a w meczu z Augsburgiem stanie przed szansą na pobicie rekordu legendarnego Niemca.

Zbigniew Boniek podzielił się na Twitterze swoimi przewidywaniami odnośnie sobotniego spotkania. „Mój typ na sobotni mecz Bayern-Augsburg? 5-1” – napisał szef PZPN. „Cztery gole Roberta Lewandowskiego” – dodał, a jego wpis zyskał ponad 1500 polubień.

Takiego wyniku z pewnością nie chce Rafał Gikiewicz, który chciałby, by to o nim mówiono po sobotnim starciu z Bayernem. – 40 bramek to fajny wynik. I taki może już zostać – stwierdził w programie „Bundestalk” na antenie Kanału Sportowego. Jak dodał, jego klub otrzymuje wiadomości z całego świata. – Wszyscy żyją tym pojedynkiem „Lewy” kontra Gikiewicz. Jest o tym głośno – dodał.

