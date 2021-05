Jakub Moder chwalony na Wyspach. Brighton wygrywa z Manchesterem City 3:2

Manchester City już od 11 maja ma zapewnione mistrzostwo Anglii, więc zawodnicy Brighton mają co świętować – we wtorek pokonali świeżo upieczonego triumfatora Premier League. Długo jednak na zwycięstwo Mew się nie zapowiadało, ponieważ do 50. minuty to The Citizens wygrywali 2:0.

Brighton udało się zaliczyć efektowny powrót. Bramka kontaktowa dla Mew padła w 50. minucie. Na listę strzelców wpisał się Leonardo Trossard. Piłkarzem, który wyrównał stan spotkania, był Adam Webster (72. minuta), a dosłownie chwilę później, na kwadrans przed zakończeniem spotkania, prowadzenie drużynie Pottera dał Dan Burn. Warto zaznaczyć, że Manchester City grał od 10. minuty bez Joao Cancelo, który obejrzał czerwoną kartkę.

Moder doceniony przez lokalną prasę

Pełne 90 minut w barwach Brighton rozegrał reprezentant Polski Jakub Moder. Młody pomocnik został po spotkaniu doceniony przez lokalną prasę. „Imponujący występ na lewej stronie, gdzie dobrze współpracował z Trossardem” – taki opis gry Polaka pojawił się na portalu 90min.com. Lokalny oddział „The Independent”, w skali od 1 do 10 ocenił występ Modera na 7. Stwierdzono tam, że „reprezentant Polski zapowiada się na obiecującego zawodnika". „W następnym sezonie będzie jeszcze lepszy” – dodano.

Jakub Moder rozegrał do tej pory 11 spotkań na boiskach Premier League. Jak na razie nie strzelił jeszcze żadnej bramki. Zawodnik został niedawno powołany przez Paulo Sousę na Euro 2020. W reprezentacji Polski młody pomocnik zaliczył już osiem występów i strzelił dwa gole.

