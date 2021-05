Wieczór z Premier League. Zacięta walka Liverpoolu o awans do Ligi Mistrzów

W środę 19 maja, w ramach 37. kolejki swój mecz rozegra 12 angielskich drużyn. Wśród nich znajduje się Liverpool, który ciągle walczy o awans do Ligi Mistrzów. The Reds znajdują się obecnie na 5. miejscu w tabeli i tracą trzy punkty do znajdującego się na 4. pozycji Leicester. Drużyna Brendana Rodgersa rozegrała swoje przedostatnie spotkanie już wczoraj. Lisy przegrały z Chelsea 1:2, więc w przypadku dwóch zwycięstw Liverpoolu, nie będą mieli szans na awans do najważniejszych rozgrywek europejskich.

Liverpool w drodze po Ligę Mistrzów

Liverpool ma za sobą dwa bardzo ważne zwycięstwa. 13 maja pokonał Manchester United 4:2, a już trzy dni później odniósł ciężko wypracowany triumf z West Bromem. To w tym spotkaniu bramkę w piątej doliczonej minucie strzelił Alisson Becker, golkiper The Reds. Brazylijczyk jest dopiero szóstym bramkarzem w historii angielskiej ekstraklasy, który zdołał wpisać się na listę strzelców.

W środę 19 maja Liverpool zmierzy się z Burnley. The Reds muszą wygrać, żeby ewentualny awans do Ligi Mistrzów nadal zależał tylko od nich samych. Pierwsze spotkanie sezonu pomiędzy tymi drużynami, odbyło się 21 stycznia. Zespół Juergena Kloppa niespodziewanie uległ wtedy ekipie Seana Dyche'a i zakończył fenomenalną serię ligowych meczów bez porażki na własnym stadionie (68 spotkań). Po ostatniej wizycie na stadionie Burnely Liverpool wywiózł do domu trzy punkty i trzy bramki. Kibice The Reds na pewno liczą na podobny wynik również w środę wieczorem.

37. kolejka Premier League

Wtorek, 18.05

Chelsea – Leicester (2:1)

Brighton – Manchester City (3:2)

Manchester United – Fulham (1:1)

Southampton – Leeds (0:2)

Środa, 19.05

19:00 Everton – Wolverhampton

19:00 Newcastle – Sheffield

19:00 Tottenham – Aston Villa

20:00 Crystal Palace – Arsenal

21:15 Burnley – Liverpool

21:15 West Brom – West Ham

Wszystkie spotkania można śledzić na Canal+ Sport.

