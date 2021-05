Juventus uratuje sezon? Dziś finał Pucharu Włoch

Do końca sezonu w lidze włoskiej pozostała jedna kolejka. Mistrzostwo już na początku maja zapewnił sobie Inter Mediolan, który wyprzedza drugą w tabeli Atalantę, trzeci Milan i czwarte Napoli. Piąte miejsce zajmuje Juventus, który z punktem straty do Napoli wciąż nie jest pewny awansu do Ligi Mistrzów.

Puchar Włoch na uratowanie sezonu?

Stara Dama zawiodła również we wspomnianej LM, gdzie po meczu 1/8 finału odpadła z FC Porto. Środowy mecz z Atalantą jest więc szansą na uratowanie sezonu, po którym w klubie z Turynu może dojść do znacznych roszad. Już od wielu dni spekuluje się, że odejść może Cristiano Ronaldo, który łączony jest chociażby z Manchesterem United.

Z klubem prawdopodobnie pożegna się Andrea Pirlo. Włoski szkoleniowiec jest krytykowany nie tylko za wyniki osiągane przez jego podopiecznych, ale również styl prezentowany przez nich na boisku. Nawet wygrana z Atalantą może nie uratować posady trenera, choć z pewnością doda nieco pewności siebie zawodnikom przed ostatnią kolejką sezonu.

W nieco lepszych nastrojach do finału Pucharu Włoch przystąpi Atalanta. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego zajmują obecnie drugie miejsce w lidze, a wygrana w ostatniej kolejce z Milanem da im wicemistrzostwo. Taki wynik w połączeniu z trofeum byłby historycznym osiągnięciem drużyny, która jest chwalona za ładną dla oka, a przede wszystkim skuteczną grę.

Atalanta – Juventus Turyn. Transmisja, na żywo, live

Mecz Atalanta – Juventus Turyn rozpocznie się w środę 19 maja o godz. 21. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Wieczór z Premier League. Zacięta walka Liverpoolu o awans do Ligi Mistrzów