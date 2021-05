Zdemolowano część szatni Podbeskidzia. Celem wandali szafki zagranicznych piłkarzy?

Pierwsze doniesienia na temat wydarzeń w szatni Podbeskidzia pojawiały się na lokalnym portalu bielsko.biala.pl. To tam opublikowano fotografie, na których widać zerwane tabliczki z nazwiskami piłkarzy oraz zniszczone postery z zawodnikami. Dziennikarze tej witryny zauważają, że w obu przypadkach pokrzywdzeni zostali zagraniczni piłkarze, m.in. Michal Pesković. Anonimowi informatorzy strony twierdzą, że chodzi o kolejną już odsłonę sporu pomiędzy poszczególnymi zawodnikami tego klubu.

Rzecznik Podbeskidzia: Wewnętrzna sprawa klubu

W rozmowie z eurosport.pl rzecznik klubu Marcin Zarębski zwracał uwagę, że nie można tak łatwo wskazać grupy, która była celem ataku. – Ktoś wyładował frustrację na wyposażeniu klubu i poniesie tego konsekwencję. Ale nie można powiedzieć, że sprawa dotyczy tylko zagranicznych piłkarzy. Postery zawodników, które zostały zniszczone, znajdowały się po prostu najbliżej szatni – mówił Zarębski.

Rzecznik Podbeskidzia Bialsko-Biała dodaje, że tych konkretnych zniszczeń mógł dokonać tylko ktoś z dostępem do szatni. O tej porze mogli to być jedynie sami piłkarze. Zapewniał, że klub zna już sprawców i wyciągnie wobec nich konsekwencje. – Podjęliśmy decyzję, że potraktujemy to jako wewnętrzną sprawę klubu i nie będziemy informować o szczegółach – mówił.

Podbeskidzie spada z Ekstraklasy

Podbeskidzie Bielsko-Biała po tym sezonie Ekstraklasy żegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Zawodnicy tego klubu jako jedyni odpadają z ligi, ponieważ w kolejnych rozgrywkach zostanie ona rozszerzona do 18 drużyn. Bielszczanie przez cały sezon wygrali jedynie 6 meczów i zdobyli 25 punktów.

