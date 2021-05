Były mistrz świata kończy karierę. To klubowy kolega Krzysztofa Piątka. „Czas się pożegnać”

Sami Khedira jest wychowankiem Stuttgartu. To tam niemiecki zawodnik rozpoczął swoją drogę ku profesjonalnej piłce. W 2010 roku podpisał kontrakt z Realem Madryt. W stolicy Hiszpanii spędził pięć pełnych sezonów. W tym czasie rozegrał 161 meczów, strzelił dziewięć bramek i zanotował 13 asyst. W 2016 roku kariera zaprowadziła go do Turynu, gdzie bronił barw Juventusu przez ponad pięć lat (145 meczów, 21 goli, 13 asyst).

Na, jak się okazało, ostatnie pół roku zawodowej kariery, Khedira trafił do Herthy Berlin, gdzie u boku Krzysztofa Piątka, rozegrał osiem spotkań i dwa razy asystował kolegom z zespołu. Zawodnik poinformował, że sobotni mecz z Hoffenheim, będzie jego ostatnim w profesjonalnej przygodzie z piłką.

Sami Khedira – największe sukcesy

Khedira zdołał wygrać dwa najważniejsze trofea w światowej piłce. Razem z Realem Madryt sięgnął w 2014 roku po puchar Ligi Mistrzów, a zaledwie półtora miesiąca po tym sukcesie, wraz z reprezentacją Niemiec, wygrał finał Mistrzostw Świata. 34-letni zawodnik zdobył w swojej karierze również mistrzostwa Hiszpanii i Włoch, a także Puchary i Superpuchary w obu tych krajach.

Wiadomość Khediry do fanów. „Czas się pożegnać”

Khedira opublikował w swoich mediach społecznościowych wiadomość do wszystkich fanów, w której informuje, że kończy piłkarską karierę. „Czas się pożegnać” można przeczytać na Instagramie niemieckiego zawodnika. „Nigdy nie jest łatwo dokonywać życiowych zmian, ale czasami trzeba” – dodaje 34-latek. Khedira podziękował wszystkim osobom, które trwały przy nim podczas całej podróży. „Kiedyś znowu się spotkamy” zakończył swój wpis pomocnik Herthy Berlin.

