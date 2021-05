Kolejny krok Liverpoolu w stronę Ligi Mistrzów. The Reds wygrywają z Burnley 3:0

Kampania 20/21 to bardzo trudny sezon dla zawodników Liverpoolu. Wiele kontuzji, w tym aż siedmiomiesięczny uraz lidera defensywy Virgila van Dijka, uniemożliwiło The Reds walkę o mistrzostwo Anglii. Przez chwilę wydawało się, że podopieczni Juergena Kloppa stracą również szansę na grę w Lidze Mistrzów. Tymczasem Mohamed Salah i spółka są o krok od awansu do najważniejszych europejskich pucharów, ponieważ na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu zajmują 4. pozycję w Premier League.

Liverpool – Burnley. Trzy bramki dla The Reds

Liverpool w tym spotkaniu przeważał, ale Burnley też dochodziło do bardzo groźnych sytuacji. Świetnie jednak w defensywie The Reds pracował Nathaniel Phillips, który popisał się paroma kluczowymi interwencjami. Pierwszą bramkę dla podopiecznych Juergena Kloppa zdobył Roberto Firmino. Było to dziewiąte trafienie Brazylijczyka w tym sezonie.

Następne bramki padły już w drugiej połowie spotkania. Udane dośrodkowanie Sadio Mane zostało skrzętnie wykorzystane przez wspomnianego już wcześniej Phillipsa, dla którego było to pierwsze trafienie w barwach dorosłej drużyny Liverpoolu. W 88. minucie kropkę nad „i” postawił Alex Oxlade-Chamberlain, który chwilę wcześniej zmienił na boisku Andy'ego Robertsona.

Ostatnie, decydujące o awansie do Ligi Mistrzów, spotkanie w lidze, podopieczni Juergena Kloppa rozegrają 23 maja o godzinie 17, a ich przeciwnikiem będzie Crystal Palace. Mecz odbędzie się na stadionie The Reds. Na trybuny zostaną wpuszczeni kibice, tak że Liverpool będzie mógł godnie pożegnać się z fanami i podziękować im za wsparcie w tym trudnym sezonie.

