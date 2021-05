Majecki nie powstrzymał PSG. Drużyna Pochettino z Pucharem Francji

Ostatnie lata we Francji to czas absolutnej dominacji Paris Saint-Germain. Ekipa ze stolicy kraju w latach 2013-2020 aż siedmiokrotnie sięgała po tytuł mistrza kraju, dorzucając do tego pięć Pucharów Francji. Blisko przełamania hegemonii paryżan jest jednak drużyna Lille, która na kolejkę przed końcem sezonu ma punkt przewagi nad podopiecznymi Mauricio Pochettino.

AS Monaco – PSG. Majecki bezradny

Po przegranym półfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City stało się jasne, że rozgrywki Pucharu Francji mogą być szansą na jedyne trofeum dla paryżan. Środowy mecz z AS Monaco nie zapowiadał się jednak na „spacerek”, ponieważ Kylianowi Mbappe i spółce przyszło mierzyć się z trzecią drużyną ligi.

PSG wypracowało sobie jednak więcej sytuacji strzeleckich, które potrafiło zamienić na bramki. W 19. minucie błąd Axela Disasiego wykorzystał Mbappe, który ograł Radosława Majeckiego i wyłożył piłkę do Mauro Icardiego. Argentyńczykowi nie pozostało nic innego, jak umieścić piłkę w pustej bramce.

Majecki, który został powołany na zgrupowanie reprezentacji w Opalenicy, po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki w 81. minucie. Angel Di Maria posłał prostopadłą piłkę do wbiegającego w pole karne Mbappe, który posłał piłkę obok byłego bramkarza Legii Warszawa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0, a piłkarze PSG po raz 14. w historii klubu wznieśli Puchar Francji.

