Sensacyjna wymiana na linii Madryt-Barcelona? Prezes Atletico komentuje plotki transferowe

Antoine Griezmann był czołowym graczem Atletico Madryt i pewnym punktem reprezentacji Francji, z którą w 2018 roku sięgnął po mistrzostwo świata. Nic dziwnego, że jego przejście dwa lata temu do Barcelony przykuło uwagę dziennikarzy i kibiców. 21 bramek w 70 spotkaniach ligowych to jednak wynik dużo poniżej oczekiwań tym bardziej, że w 180 występach dla Atletico francuski zawodnik trafiał do siatki rywali 94-krotnie. To sprawia, że Griezmann od pewnego czasu łączony jest z innymi klubami.

Griezmann wróci do Madrytu?

Zdaniem reporterów stacji TV3, Griezmann może wrócić do Atletico Madryt. W zamian na Camp Nou powędrowałby Joao Felix, który w 2019 roku zastąpił Francuza w klubie ze stolicy Hiszpanii. Dziennikarze podkreślają, że taka wymiana między klubami jest realna, ponieważ obaj zawodnicy mają podobne zarobki.

Prezes Atletico Enrique Cerezo przyznał, że każdy zespół chciałby mieć w swoich szeregach Griezmanna. – Jest wspaniałym zawodnikiem. Chciałbym go sprowadzić z powrotem, ale nie wierzę, że Barcelona chce go sprzedać – powiedział na antenie stacji El Larguero. Cerezo zaznaczył przy tym, że jego klub nie chce pozbywać się Felixa. – Nie ma mowy, żeby odszedł -powiedział dodając, że Portugalczyk w przyszłości może być jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

