Neymar oddał hołd zmarłemu przyjacielowi. Znany DJ zginął uciekając od kochanki

Kevin Nascimento Bueno, znany również jako MC Kevin, był brazylijskim DJ-em. Jego najpopularniejsze teledyski na YouTube miały nawet po 170-230 mln wyświetleń, a profil artysty na Instagramie śledziło 10,6 mln użytkowników. To właśnie tam poinformowano, że muzyk zmarł 18 maja.

Mc Kevin wyskoczył przez balkon

Hiszpańska Marca powołując się na brazylijskie media donosi, że 23-latek właśnie 18 maja spotkał się z kochanką w jednym z hoteli na terenie Rio de Janeiro. Gdy zorientował się, że grozi mu zdemaskowanie przez żonę, chciał szybko uciec z pokoju na czwartym piętrze. DJ prawdopodobnie planował wskoczyć przez balkon do basenu, ale zrobił to tak niefortunnie, że upadł na posadzkę przy zbiorniku. Z ciężkimi obrażeniami ciała przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł.

DJ, który niespełna miesiąc temu poślubił Deolane Bezerrę, był bliskim przyjacielem Neymara. Piłkarz PSG postanowił upamiętnić zmarłego, pokazując koszulkę z jego zdjęciem po finałowym meczu Pucharu Francji. Przypomnijmy, paryżanie pokonali w tym spotkaniu AS Monaco i po raz 14. sięgnęli po trofeum.

