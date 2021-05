Media: Sergio Aguero zagra w Hiszpanii

Sergio Aguero przez 10 lat gry dla Manchesteru City stał się żywą legendą klubu, śrubując rekordy strzeleckie i znacznie przyczyniając się do sukcesów odnoszonych przez obywateli. Po sezonie Argentyńczyk zmieni jednak barwy i wszystko wskazuje na to, że przeniesie się do Barcelony.

Sergio Aguero rozegrał dla Manchesteru City 384 spotkania, w których zdobył 257 bramek, stając się najlepszym strzelcem w historii klubu. Razem z Obywatelami pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii, dokładając do tego triumfy w pucharach krajowych. Jest też na dobrej drodze do wywalczenia Ligi Mistrzów, w finale której jego klub 29 maja zmierzy się z Chelsea. Pod koniec marca przekazano, że Aguero pożegna się z Etihad Stadium. „Uwielbiany przez kibiców City, ikona globalnego futbolu, Aguero jest jednym z najbardziej utytułowanych i szanowanych piłkarzy, jacy grali w niebieskiej koszulce" - przekazał klub, a wkrótce ruszyły spekulacje na temat ewentualnego transferu Argentyńczyka. Aguero zagra z Messim? Wszystko wskazuje na to, że niespełna 33-letni snajper przejdzie do FC Barcelony - podaje hiszpańska Marca. Umowa Aguero z City wygasa po tym sezonie, dzięki czemu będzie mógł przejść na Camp Nou na zasadzie wolnego transferu. To dobra informacja dla władz klubu z Katalonii, który od pewnego czasu boryka się z długami i nie może pozwolić sobie na kosztowne transfery. Aguero miałby nie tylko zastąpić Luisa Suareza, którego brak jest odczuwany w Barcelonie, ale również wspomóc swojego rodaka, Leo Messiego. Od pewnego czasu spekuluje się, że gwiazdor Dumy Katalonii chciałby odejść z klubu, a przyjście jego reprezentacyjnego kolegi ma być argumentem dla pozostania na Camp Nou na kolejne sezonu. Portal Marca przekazał, że Aguero miałby podpisać umowę na dwa lata i zarabiać pięć milionów euro rocznie.

