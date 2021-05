Ważny wieczór w Serie A. Juve walczy o LM, Milan zagra z Atalantą

Przed niedzielną kolejką w Serie A wiadomo tylko, że mistrzem Włoch jest Inter Mediolan, a Benevento, Crotone i Parma pożegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową. Wciąż nieznany jest układ miejsc od 2 do 5, co zapowiada wielkie emocje w ostatniej serii spotkań.

Juventus poza Ligą Mistrzów?

W teoretycznie najgorszej sytuacji jest Juventus, który zajmuje piąte miejsce w tabeli. Stara Dama traci punkt do trzeciego Milanu i czwartego Napoli. Wspomniane ekipy z kolei mają na koncie dwa „oczka” mniej niż aktualny wicelider Atalanta. Do kolejnej edycji Ligi Mistrzów awansują cztery zespoły, co przy mistrzostwie dla Interu i korzystnym bilansie Atalanty w spotkaniach z Juventusem oznacza, że pozostały tylko dwa wolne miejsca.

Napoli i Juventus i tak mogą mówić o dużym szczęściu. W ostatniej kolejce zmierzą się kolejno z Hellasem Werona i Bologną, czyli teoretycznie dużo słabszymi rywalami. Wygrane Napoli i Juve sprawią, że oba kluby zainkasują po trzy punkty, ale wciąż będą musiały oglądać się na poczynania rywali z czołówki tabeli. Również w niedzielny wieczór będziemy świadkami hitowego starcia Atalanty z Milanem. Porażka Milanu przy jednoczesnych zwycięstwach Napoli i Juve będzie oznaczała, że to Rossoneri nie zagrają w LM.

Serie A. Atalanta - Milan i inne spotkania. Gdzie oglądać? Transmisja

Ostatnie mecze w tegorocznym sezonie ligi włoskiej zostaną rozegrane w niedzielę 23 maja o godz. 20:45. Mecz Atalanta - Milan będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie Bologna FC - Juventus Turyn zobaczymy na Eleven Sports 2, a SSC Napoli - Hellas Werona na Eleven Sports 3.

Czytaj też:

Majdan skrytykował decyzję selekcjonera. „Sousa zrobił mu krzywdę”