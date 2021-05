Lille krok od sprawienia sensacji. Dziś PSG może stracić tytuł mistrza Francji

Ostatnie lata na francuskich boiskach to okres dominacji Paris Saint-Germain. Od 2012 do 2020 paryżanie tylko raz oddali tytuł mistrzowski, kiedy to w sezonie 2016/2017 najlepsi byli piłkarze AS Monaco. Teraz na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa jest Lille OSC, które ostatni czempionat wygrało dziesięć lat temu.

Lille sięgnie po mistrzostwo?

Na kolejkę przed końcem sezonu w Ligue 1 to właśnie podopieczni Christophe Galtiera są liderami tabeli, wyprzedzając o zaledwie punkt drugie PSG. Gracze z Paryża nie są nawet pewni gry w Lidze Mistrzów, ponieważ trzecie Monaco traci do nich dwa „oczka”. Jeśli zawodnicy Mauricio Pochettino przegrają niedzielne starcie, a Monaco wygra swój mecz, to właśnie ten klub zobaczymy w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na świecie.

Jeśli Monaco wygra z Lens, a Lille i PSG przegrają swoje spotkania, to gracze z księstwa i tak nie zostaną mistrzami kraju. Wprawdzie zrównają się punktami z Lille (po 80 punktów) i będą mieli „oczko” przewagi nad PSG, ale bezpośredni bilans starć z liderem ligi jest dla graczy Monaco niekorzystny i przekreśla ich szanse na tytuł.

Wszelkie dywagacje i tak nie będą miały sensu, jeśli Lille wygra wyjazdowe spotkanie z 12. w tabeli Angers. Podopieczni Christophe Galtiera wprawdzie bezbramkowo zremisowali ostatni mecz z Saint-Etienne, ale nie mogą pozwolić sobie na najmniejsze potknięcie w niedzielnym starciu. Tym bardziej, że PSG rozpędzone po wysokiej wygranej ligowej z Stade Reims (4:0) i zdobyciu Pucharu Francji raczej nie powinno mieć problemu z pokonaniem Brestu.

Liga francuska. Lille i PSG w grze o mistrzostwo. Transmisja, na żywo

Mecze ostatniej kolejki Ligue 1 zostaną rozegrane w niedzielę 23 maja o godz. 21. Przed nami mecze: Angers - Lille, Brest - PSG czy Lens - Monaco. Spotkania będą transmitowane na antenach Canal+ Sport. Transmisja łączona będzie również dostępna w Eleven Sports 4.

