Kylian Mbappe zdecydował o swojej przyszłości? Szykuje się hitowy transfer

Kylian Mbappe to absolutna gwiazda francuskiego Paris Saint-Germain. Zaledwie 22-letni zawodnik ma w tym sezonie ligowym strzelonych aż 26 bramek w 30 meczach. Obecny kontrakt obowiązuje Francuza do czerwca 2022 roku, ale chętnych do pozyskania utalentowanego napastnika nie brakuje, więc może się on pożegnać z PSG już tego lata.

Kierunek Hiszpania?

Od samego początku sagi transferowej Mbappe, faworytem do pozyskania 22-latka jest Real Madryt. Zawodnik w żaden sposób nie wypowiedział się na temat swojej przyszłości, ale hiszpański dziennik „AS” informuje, że Francuz już podjął decyzję o zmianie klubu, właśnie na Królewskich. To czy na stanowisku trenera Los Blancos pozostanie Zinedine Zidane, ma dla Mbappe nie mieć znaczenia.

Francuski klub nie chce jednak puścić Mbappe bez walki. Według hiszpańskich dziennikarzy Francuz ma możliwość podpisania z PSG kontraktu, zapewniającego mu zarobki w wysokości 36 milionów rocznie. Real Madryt mógłby zaproponować 22-latkowi „tylko” 25 milionów. Pieniądze mają mieć dla zawodnika drugorzędne znaczenie, więc teraz tylko trzeba czekać, kiedy Królewscy porozumieją się z PSG w sprawie ceny transferu.

Czytaj też:

Prezes Bayernu ma wiadomość dla premiera Polski. Chodzi o Lewandowskiego