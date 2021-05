Niecodzienna sytuacja w Bełchatowie. Pożar opóźnił mecz w 1. lidze. Zobacz nagranie

Radomiak Radom jest bliski awansu do Ekstraklasy. Drużyna Dariusza Banasika przed meczem z Bełchatowem zajmowała trzecie miejsce i miała taki sam dorobek punktowy (56 pkt.) co drugi GKS Tychy (do Ekstraklasy bezpośrednio awansują dwa zespoły). Ewentualne zwycięstwo drużyny z Radomia da jej przynajmniej chwilą przewagę nad tyszanami, a także zapewni minimalnie jednopunktową przewagę nad czwartą Arką Gdynia. Wyjazdowe spotkanie 31. kolejki Fortuny 1. Ligi miało zacząć się o 17:40, ale plany pokrzyżował... pożar jupitera.

Gęsty dym z reflektorów

Przed spotkaniem GKS-u Bełchatów z Radomiakiem Radom doszło do zapłonu jednego ze słupów oświetleniowych. Z reflektorów wydobywał się gęsty, czarny dym, który uniemożliwiał przygotowania zawodników do meczu. Straż pożarna zajmowała się gaszeniem płonącego jupitera przez kilkadziesiąt minut. Pojawiły się dwie opcje – przełożenie potyczki lub opóźnienie jej rozpoczęcia. Ostatecznie zdecydowano się na drugi wariant, a pierwszy gwizdek zabrzmiał godzinę później niż pierwotnie planowano.

twitterCzytaj też:

Zawodnik Tottenhamu ofiarą internetowej przemocy na tle rasowym. Aresztowano osiem osób