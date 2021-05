Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera. Mamy nagranie

Odliczanie dobiegło końca! Robert Lewandowski strzelił swoją 41. bramkę w sezonie, bijąc tym samym prawie półwieczny rekord legendarnego, niemieckiego piłkarza, Gerda Muellera. Do końca jednak nie było wiadomo, czy polski napastnik zdoła zdobyć to upragnione trafienie. Bayern Monachium trafiał jak najęty (w pierwszej połowie było już 4:0 dla Bawarczyków), ale na listę strzelców wciąż nie potrafił wpisać się Lewandowski.

Wspaniałe zawody, mimo fatalnego wyniku, rozgrywał Rafał Gikiewicz. Wyglądało to trochę tak jakby polski bramkarz, wznosił się na światowy poziom w swoim fachu, głównie przy próbach kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski czekał z golem aż do 90 minuty. Leroy Sane oddał strzał sprzed pola karnego, Gikiewicz sparował piłkę do przodu, a najlepszy napastnik świata dopadł do odbitej futbolówki. Golkiper Augsburga podjął jeszcze rozpaczliwą próbę obrony, ale kapitan reprezentacji Polski pewnie wykończył całą sytuację. Od dzisiaj można już mówić nie o „rekordzie Gerda Muellerał, a o „rekordzie Roberta Lewandowskiego”. Bayern wygrał ostatecznie 5:2.

Zobacz historyczne trafienie Roberta Lewandowskiego!

