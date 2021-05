Lewandowski pobił rekord. Pogratulował mu sam prezydent Duda. „Wspaniały dzień!”

Odliczanie dobiegło końca! Robert Lewandowski strzelił swoją 41. bramkę w sezonie, bijąc tym samym prawie półwieczny rekord legendarnego, niemieckiego piłkarza, Gerda Muellera. Lewandowski czekał z golem aż do 90 minuty. Leroy Sane oddał strzał sprzed pola karnego, Gikiewicz sparował piłkę do przodu, a najlepszy napastnik świata dopadł do odbitej futbolówki. Golkiper Augsburga podjął jeszcze rozpaczliwą próbę obrony, ale kapitan reprezentacji Polski pewnie wykończył całą sytuację.

Osiągnięcia pogratulowało Lewandowskiemu już wiele osób. Między innymi prezydent Andrzej Duda, który opublikował na Twitterze post, skierowany w stronę najlepszego napastnika globu. „Brawa i serdeczne gratulacje dla Roberta Lewandowskiego” napisała głowa państwa. „Duma! Dziękujemy” dodał prezydent Polski.

Robert Lewandowski otrzymał ciepłe słowa także ze strony dziennikarzy i ludzi sportu. „Wynik kosmiczny” – napisał na Twitterze Mateusz Borek. „Sprawiedliwości stało się zadość” – stwierdził w swoim poście prezes PZPN Zbigniew Boniek. Poniżej zebraliśmy dla was najciekawsze komentarze.

