Boniek: Robertowi strasznie na tym zależało. Zrobił prezent urodzinowy mamie

Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera, który pozostała niepobity od sezony 71/72. Wyczyn Polaka skomentował w „Faktach po Faktach” na TVN24 Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Są powody do radości. Kapitan reprezentacji osiągnął coś, co ma wydźwięk historyczny. W piłce najważniejszą rolę ogrywa aspekt psychologiczny. Nastawienie kapitana, który przyjedzie na zgrupowanie po tak fantastycznym roku, udzieli się na pewno całej drużynie – powiedział Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w „Faktach po Faktach”.

Rekord Gerda Muellera pobity

Prezes PZPN odniósł się także do sposobu, w jaki kapitan reprezentacji polski podchodził do możliwości pobicia rekordu.

– Robertowi strasznie na tym zależało, chociaż bardzo dobrze to ukrywał. Po strzeleniu bramki całe napięcie i stres wybuchły. Fajnie się złożyło, bo dziś urodziny ma jego mama. Robert zrobił jej tym golem bardzo wielką przyjemność – dodał Zbigniew Boniek.

Boniek zwrócił także uwagę na fakt, że Lewandowski mimo 33 lat nadal się rozwija. Jego zdaniem kapitan reprezentacji może grać na najwyższym poziomie jeszcze przez kilka lat.

– Granie w piłkę musi sprawiać przyjemność. Ta praca nie może ciążyć. Ja widzę w każdym ruchu Roberta, że jemu to sprawia przyjemność i z roku na rok jest coraz lepszym piłkarzem – powiedział Zbigniew Boniek. – Przy jego mentalności, sposobie bycie i żywienia, myślę, że Robert może grać jeszcze 4-5 lat na wysokim poziomie – dodał.

Co dalej z Lewandowskim?

Zbigniew Boniek dał się także namówić na nieco plotek i spekulacji na temat przyszłości kapitana reprezentacji. Zaznaczył jednak, że Lewandowski obecnie znajduje się na najwyższym poziomie.

– Nie wiem, czy na świecie są jakieś lepsze drużyny od Bayernu. Jest kilka równych. Ale jakby Robert odszedł do PSG, czy Manchesteru City, to mnie by to kręciło. Chętnie bym to zobaczył, bo ten Bayern zrobił się już trochę nudny – powiedział.

