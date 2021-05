Atletico Madryt mistrzem Hiszpanii! Rojiblancos wygrywają ostatnie spotkanie sezonu

7 lat i pięć dni czekało Atletico Madryt na triumf w lidze hiszpańskiej. Zwycięstwo z Realem Valladoid przypieczętowało 11. tytuł Rojiblancos w historii klubu. Zinedine Zidane z Realem Madryt zrobił wszystko co mógł by zabrać drużynie Diega Simeone ostateczny triumf.

Mecz na wagę tytułu

Atletico Madryt miało jasno określony cel – zwyciężyć z Valladoid i nie oglądać się na wynik w spotkaniu Realu Madryt z Villarrealem. Potyczka Rojiblancos zaczęła się jednak nerwowo, ponieważ pierwszą bramkę zdobyli przeciwnicy Luisa Suareza i spółki. Gola na 1:0 dla Valladoid strzelił Oscar Plano. W tym samym czasie, w swoim meczu, bramkę stracił również Real Madryt. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie.

W 57. minucie stan meczu wyrównał Angel Correa, czym przybliżył swoją drużynę do triumfu. Dokładnie 10 minut później gola dającego prowadzenie Atletico, strzelił Luis Suarez, który skrzętnie wykorzystał błąd w obronie Realu Valladoid. Real Madryt zdobył w swoim spotkaniu dwa gole w ciągu pięciu ostatnich minut i ostatecznie wygrał, ale to nie pokrzyżowało planów Rojibancos, ponieważ ci dowieźli swój wynik (2:1) do końca.

Czytaj też:

Prawie zatrzymał Lewandowskiego. Gikiewicz po meczu: Jesteś Legendą. Szacunek