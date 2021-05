Ostatnia kolejka Premier League. Walka o europejskie puchary trwa

Mistrzem Premier League w sezonie 20/21 został Manchester City. Natomiast z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnały się trzy drużyny: Fulham, West Brom i Sheffield. Niedzielne spotkania będą miały dla nich charakter pożegnania z boiskami najważniejszej ligi angielskiej. Swojego miejsca w tabeli pewny jest również Manchester United, który z dorobkiem 71 punktów, zajmuje drugą pozycję i jest już poza zasięgiem niżej usytuowanych drużyn.

Kto zagra w europejskich pucharach?

O dwa miejsca w Lidze Mistrzów walczą trzy zespoły: Chelsea (67 pkt.), Leicester (66) i Liverpool (66). The Blues i The Reds mają sprawy związane z awansem we własnych rękach, ponieważ jeśli wygrają swoje spotkania, to właśnie oni zagrają w przyszłym sezonie w Champions League. Leicester do awansu, oprócz wygranej, potrzebuje potknięcia któregoś z wyżej wymienionych klubów.

Do obsadzenia zostało też po jednym miejscu w Lidze Europy i Lidze Konferencji. O miejsce w tej pierwszej walczą West Ham (drużyna Łukasza Fabiańskiego) i Tottenham. Te drużyny zajmują w lidze odpowiednio 6. i 7. miejsce. Jeśli Spurs wygrają swoje spotkanie i awansują do drugich najważniejszych rozgrywek w Europie, swoje szanse na grę w Lidze Konferencji (trzeci stopień rozgrywkowy) stracą automatycznie 8. obecnie Everton i 9. Arsenal.

38. kolejka Premier League – terminarz

Wszystkie mecze ostatniej kolejki Premier League rozgrywane są w niedzielę 23 maja, o godzinie 17. Ponieważ spotkania odbywają się w tym samym czasie, jest możliwość oglądania multiligi (Canal+ Sport).

Arsenal – Brighton

Aston Villa – Chelsea (Canal+ Family)

Fulham – Newcastle

Leeds – West Brom

Leicester – Tottenham (Canal+ Now)

Liverpool – Crystal Palace (Canal+ Sport 2)

Manchester City – Everton (Canal+ Premium)

Sheffield United – Burnley

West Ham – Southampton

Wolverhampton – Manchester United

