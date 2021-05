Jak dobrze znasz Roberta Lewandowskiego? Sprawdź się w naszym quizie!

Mecz Bayernu Monachium z Augsburgiem przejdzie do historii nie tylko dlatego, że zwieńczył kolejny mistrzowski sezon drużyny z Bawarii. Robert Lewandowski w ostatniej akcji spotkania wpisał się na listę strzelców, pobijając tym samym rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. To doba okazja, by przetestować swoją wiedzę na temat snajpera reprezentacji Polski.

QUIZ:

Jak dobrze znasz Roberta Lewandowskiego?Czytaj też:

Robert Lewandowski pobił historyczny rekord. Skomentował sukces jednym zdaniem