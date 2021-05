Porażka Chelsea w ostatnim meczu sezonu. The Blues i tak zagrają w Lidze Mistrzów

Przed ostatnią kolejką sezonu w Premier League pewne było tylko to, że Manchester City został mistrzem kraju, a jego lokalny rywal – United, zdobył wicemistrzostwo. Chelsea, Leicester City i Liverpool FC walczyły o miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów. Wspomniane kluby miały kolejno po 67, 66 i 66 punktów, przez co nie mogły pozwolić sobie na najmniejszą wpadkę w niedzielnych spotkaniach.

Aston Villa – Chelsea. Porażka The Blues

Ze słabej strony zaprezentowała się Chelsea, która grała na wyjeździe z Aston Villa. Podopieczni Thomasa Tuchela wprawdzie byli częściej przy piłce, ale nie potrafili przełożyć tego na akcje bramkowe. Skutecznością wykazali się za to ich rywale. Najpierw w 43. minucie na listę strzelców wpisał się Bertrand Traore, który pokonał Edouarda Mendy'ego strzałem pod poprzeczkę.

Po przerwie strzelec pierwszej bramki był faulowany w polu karnym przez Jorginho, a jedenastkę na gola pewnie zamienił Anwar El Ghazi. Od 52. minuty Chelsea przegrywała 0:2, ale nie ustawała w atakach. To opłaciło się w 70. minucie, kiedy to zamieszanie przed bramką rywali wykorzystał Ben Chilwell i wpakował piłkę do siatki. Wynik 2:1 dla Aston Villi utrzymał się do końca spotkania.

Gracze Chelsea i tak mogą mówić o dużym szczęściu. Porażka Leicester w starciu z Tottenhamem sprawiła, że Lisy nie zdołały wyprzedzić The Blues w tabeli i to ekipa ze Stamford Bridge zapewniła sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Czytaj też:

Sześć bramek w meczu Leicester z Tottenhamem. Bale bohaterem Kogutów