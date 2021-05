Milan zagra w Lidze Mistrzów. Pomogła wygrana z Atalantą

Atalanta przystępowała do niedzielnego meczu z Milanem pewna, że zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ich rywale z kolei musieli wygrać, by nie oglądając się na wyniki w spotkaniach Juventusu i Napoli zagwarantować sobie udział w tych prestiżowych rozgrywkach.

Atalanta – Milan – wynik spotkania

Chociaż gospodarze utrzymywali się częściej przy piłce, to w pierwszej połowie nie udało im się oddać żadnego celnego strzału. Jedyną okazję w tej częsci spotkania perfekcyjnie wykorzystał za to Milan. W 43. minucie rzut karny wywalczył Theo Hernandez, a jedenastkę na bramkę zamienił Franck Kessie. Wynik 1:0 dla ekipy z San Siro utrzymał się do przerwy.

Atalanta do końca spotkania pozostawała częściej przy piłce, czego jednak nie potrafiła w dalszym ciągu przekuć na sytuacje bramkowe. Jeden celny strzał przy ośmiu niecelnych to za mało, by pokonać Milan skoncentrowany na obronie prowadzenia wywalczonego w pierwszej połowie.

W doliczonym czasie spotkania sędzia ponownie podyktował rzut karny dla Milanu, który skutecznie egzekwował Kessie. Mecz na szczycie tabeli w Serie A zakończył się wynikiem 2:0 dla ekipy z San Siro, dzięki czemu podopieczni Stefano Pioliego zagrają w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Serie A. Kto zajął czołowe miejsce w tabeli?

Inter Mediolan (91 punktów) AC Milan (79 punktów) Atalanta (78 punktów) Juventus (78 punktów) Napoli (77 punktów) Lazio (68 punktów)

Serie A. Wyniki ostatniej kolejki

Inter Mediolan – Udinese (5:1)

Atalanta – Milan (0:2)

Bologna – Juventus (1:4)

Napoli – Hellas Verona (1:1)

Sassuolo – Lazio (2:0)

Spezia – Roma (2:2)

Torino – Benevento (1:1)

