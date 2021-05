Wysoka wygrana Juventusu. Napoli nie wykorzystało szansy

Przed ostatnią kolejką w lidze włoskiej pewne było tylko to, że mistrzem kraju został Inter Mediolan, a oprócz Nerazzurri w Lidze Mistrzów zagra także Atalanta. Milan, Napoli i Juventus pozostawały wciąż w grze o miejsca premiowane awansem do tych rozgrywek. Najciekawszym meczem wieczoru w Serie A było starcie Atalanty z Milanem. Juventus grał z kolei na wyjeździe z Bologną, a Napoli podejmowało Hellas Verona.

Bologna - Juventus. Brak Ronaldo nie zaszkodził

Dużym zaskoczeniem przed meczem Juventusu była informacja o posadzeniu Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych. Andrea Pirlo desygnował za to do gry Alvaro Moratę, który odwdzięczył mu się golem strzelonym w 29. minucie po podaniu Paulo Dybali. Wcześniej na listę strzelców wpisał się Federico Chiesa, a wynik na 3:0 do przerwy ustalił Adrien Rabiot.

Po przerwie Stara Dama nie ustawała w atakach. W 47. minucie Wojciech Szczęsny posłał długą piłkę do Moraty, który mimo interwencji obrońcy zdołał oddać strzał w kierunku długiego słupka. Grający w drużynie gospodarzy Łukasz Skorupski po raz czwarty był zmuszony wyciągnąć piłkę z siatki. Honorowe trafienie dla gospodarzy w 85. minucie odnotował Riccardo Orsolini, a Juventus ostatecznie wygrał 4:1.

Napoli - Hellas Verona. Dwóch Polaków na boisku

Walczące o Ligę Mistrzów Napoli podejmowało Hellas Verona, a w wyjściowych składach zobaczliśmy dwóch Polaków. Trener gospodarzy tradycyjnie postawił na Piotra Zielińskiego, a w ekipie gości wystąpił Paweł Dawidowicz. 26-letni obrońca w 38. minucie obejrzał żółtą kartkę, a trzy minuty później został zmieniony.

Przez pierwszą godzinę gry Napoli nie oddało żadnego celnego strzału, czym nie pomagało sobie w walce o Ligę Mistrzów. W 61. minucie po rzucie rożnym do siatki trafił jednak Amir Rrahmani, dając swojej drużynie cenne prowadzenie. Taki wynik dawał podopiecznym Gennaro Gattuso miejsce premiowane grą w LM. Dawał, bo już osiem minut później bramkę wyrównującą zdobył Marco Davide Faraoni. Rezultat 1:1 utrzymał się do końca spotkania, przez co Napoli spadło na piąte miejsce w Serie A i musi zadowolić się jedynie grą w Lidze Europy.

Serie A. Kto zajął czołowe miejsce w tabeli?

Inter Mediolan (91 punktów) AC Milan (79 punktów) Atalanta (78 punktów) Juventus (78 punktów) Napoli (77 punktów) Lazio (68 punktów)

Serie A. Wyniki ostatniej kolejki

Inter Mediolan - Udinese (5:1)

Atalanta - Milan (0:2)

Bologna - Juventus (1:4)

Napoli - Hellas Verona (1:1)

Sassuolo - Lazio (2:0)

Spezia - Roma (2:2)

Torino - Benevento (1:1)

