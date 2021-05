Lille mistrzem Francji! PSG zdetronizowane

Przed ostatnią kolejką to Lille było w lepszej sytuacji niż Paris Saint-Germain. Podopieczni Christophe Galtiera mieli punkt przewagi nad paryżanami, a wygrana na wyjeździe z Angers dawała im mistrzostwo Francji. Strata punktów oznaczałaby, że Lille musiałoby oglądać się na wynik spotkania Neymara i spółki.

Angers – Lille. Mamy nowego mistrza Francji!

Piłkarze Lille już na początku niedzielnego meczu udowodnili, że dobrze radzą sobie z grą pod presją. W 10. minucie Jonathan David strzałem po ziemi pokonał bramkarza Angers i dał prowadzenie swojej drużynie. Wynik na 2:0 podwyższył Burak Yilmaz, który wykorzystał rzut karny po faulu Paula Bernardoniego. Taki rezultat utrzymał się niemal do końca spotkania, ponieważ Angelo Fulgini w doliczonym czasie gry dał swojej drużynie honorowe trafienie. Lille wygrało 2:1 i po 10 latach przerwy zostało mistrzem Francji.

Brest – PSG. Jaki był wynik spotkania?

Gracze z Paryża już od początku meczu z Brest przeważali, częściej będąc przy piłce i próbując ataku pozycyjnego. Gospodarze jednak dobrze się bronili, chociaż w 18. minucie Faivre sfaulował Angela Di Marię w polu karnym, przez co arbiter podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Neymar, ale spudłował, przez co na tablicy utrzymywał się wynik 0:0.

To, co nie udało się Brazylijczykowi, udało się Di Marii. W 37. minucie Argentyńczyk egzekwował rzut rożny, a dośrodkowana przez niego piłka otarła się o plecy jednego z piłkarzy Brest, po czym wpadła do siatki. Rezultat 1:0 utrzymał się do przerwy. Wynik na 2:0 podwyższył Kylian Mbappe, który w 71. minucie po podaniu Di Marii wyszedł na czystą pozycję, ograł bramkarza i umieścił piłkę w bramce.

Do końca spotkania nie oglądaliśmy bramek, dzięki czemu PSG wygrało 2:0. To przy jednoczesnej wygranej Lille pomogło paryżanom wywalczyć „tylko” wicemistrzostwo.

Ligue 1. Wyniki sezonu w lidze francuskiej

Lille (83 punkty) PSG (82 punkty) Monaco (78 punktów) Olympique Lyon (76 punktów) Olympique Marsylia (60 punktów) Rennes (58 punktów)

Ligue 1. Wyniki ostatniej kolejki

Angers – Lille (1:2)

Brest – PSG (0:2)

Lens – Monaco (0:0)

Lyon – Nice (2:3)

Metz – Olympique Marsylia (1:0)

Nantes – Montpellier (1:2)

Reims – Bordeaux (1:2)

Rennes – Nimes (2:0)

Saint-Etienne – Dijon (0:1)

Strasbourg – Lorient (1:1)

