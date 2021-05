Historyczny sukces Lewandowskiego. Jest pierwszym Polakiem z prestiżową statuetką

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez i Ciro Immobile – właśnie ci zawodnicy w ostatnich 10 latach sięgali po Złotego Buta, czyli prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez European Sports Media. Do tego grona dołączył w tym roku Robert Lewandowski, który z 82 punktami na koncie wyprzedził Messiego, Ronaldo, Andre Silvę czy Erlinga Haalanda.

Snajper Bayernu Monachium jest pierwszym Polakiem w historii, który wywalczył tę statuetkę. Nagroda jest przyznawana z przerwami od 1968 roku, a pierwszym laureatem został Eusebio. W późniejszych latach wśród najlepszych strzelców lig europejskich znalazły się gwiazdy takie jak Gerd Mueller, Marco van Basten, Thierry Henry czy Francesco Totti. Najwięcej statuetek, bo aż sześć, wywalczył do tej pory Messi.

Robert Lewandowski zdobył Złotego Buta. Klasyfikacja

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – 41 goli (82 pkt) Lionel Messi (FC Barcelona) – 30 goli (60 pkt) Cristiano Ronaldo (Juventus) – 29 goli (58 pkt) Andre Silva (Eintracht Frankfurt) – 28 goli (56 pkt) Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 27 goli (54 pkt) Kylian Mbappe (PSG) – 27 goli (54 pkt) Romelu Lukaku (Inter Mediolan) – 24 goli (48 pkt) Gerard Moreno (Villarreal) – 23 goli (46 pkt) Karim Benzema (Real Madryt) 23 goli (46 pkt) Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 23 goli (46 pkt)

Złoty But. Jak przyznawane są punkty?

Zasady naliczania punktów do klasyfikacji Złotego Buta są bardzo proste. Piłkarze grający w pięciu najmocniejszych ligach w Europie (angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej i niemieckiej) otrzymują dwa punkty za każde ligowe trafienie.

Zawodnicy z rozgrywek sklasyfikowanych przez UEFA na miejscach od 6 do 22 mają naliczane 1,5 punktu za bramkę, a ci z lig od 22 miejsca w dół po punkcie za jedno trafienie. Jeśli kilku piłkarzy uzyska najwyższą liczbę punktów, to statuetka wędruje do tego, który miał na koncie najmniej rozegranych minut.

Czytaj też:

Pep Guardiola rozpłakał się przed kamerą. „Nie możemy go zastąpić”