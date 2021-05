Czym jest Liga Konferencji Europy? Nowe rozgrywki z udziałem polskich klubów

Liga Konferencji Europy to trzeci szczebel rozgrywek europejskich, w których wezmą udział drużyny z 55 federacji piłkarskich, zrzeszonych przez UEFA. Do zmagań w tej lidze przystąpią aż trzy polskie zespoły. Niestety, Ekstraklasa straciła tym samym miejsca gwarantujące udział drużyn w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Liga Konferencji Europy – kto zagra?

Nowe rozgrywki europejskie mają na celu umożliwienie drużynom z niżej notowanych lig, zasmakowania gry na międzynarodowym poziomie. Z tego też powodu, z pięciu najlepszych federacji awansować do Ligi Konferencji może tylko po jednej drużynie. Ligi, które zajmują w rankingu UEFA pozycje 6-16 i 51-55 mają zagwarantowane po dwa miejsca w rozgrywkach, a federacjom z pozycji 17-50 (w tym Polsce) zapewnia się po trzy „wejściówki” do najmniej prestiżowych pucharów europejskich.

Od razu nasuwa się stwierdzenie, że faworytami do wygrania Ligi Konferencji będą drużyny z Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Anglii, ponieważ to w tych federacjach, przynajmniej na papierze, grają najmocniejsze zespoły. Z Premier League na przykład, do nowych rozgrywek awansował Tottenham, uczestnik finału Ligi Mistrzów z sezonu 18/19. Kolejnym mocnym kandydatem do walki o zwycięstwo jest Villarreal, który już 26 maja wystąpi w finałowym starciu Ligi Europy.

Faza grupowa Ligi Konferencji będzie odbywała się na takich samych zasadach jakie obowiązują w wyższych ligach europejskich – osiem grup po cztery zespoły, mecze każdy z każdym, u siebie i na wyjeździe. Drużyny z pierwszych miejsc w grupach automatycznie awansują do 1/8 finału, natomiast ekipy z drugich pozycji stoczą walkę o w play-offy z drużynami, które zajęły trzecie miejsca w grupach Ligi Europy.

Przed drużynami z europejskich federacji otwiera się nowa droga awansu do bardziej prestiżowych rozgrywek europejskich, ponieważ zwycięzca Ligi Konferencji, automatycznie kwalifikuje się szczebel wyżej – do Ligi Europy.

Polscy reprezentanci w Europie

W kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, Polskę reprezentować będzie Legia Warszawa. Jeśli chodzi o Ligę Europy, Ekstraklasa straciła dwa miejsca w tych rozgrywkach, na rzecz trzech pozycji umożliwiających rywalizację w nowopowstałej Lidze Konferencji. W następnym sezonie, na trzecim szczeblu zmagań europejskich, jako reprezentacja Ekstraklasy wystąpią: Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław.

