Liga Europy. Legenda Manchesteru United przybyła na finał do Gdańska

W środę odbędzie się finał Ligi Europy – drugiego pod względem prestiżu, turnieju międzynarodowego, organizowanego przez UEFA. W tym roku jest to ważne wydarzenie również dla naszego narodu, ponieważ ma ono miejsce w Polsce, na Polsat Plus Arenie Gdańsk. W spotkaniu zawalczą angielski Manchester United i hiszpański Villarreal.

Manchester United już w Polsce. Wraz z nim przybyła legenda klubu

W przeddzień wielkiego wydarzenia do Polski zaczynają napływać znamienici goście. Jednym z nich jest Sir Alex Ferguson. Legendarny trener Czerwonych Diabłów przyleciał do Gdańska wraz z całą drużyną. Finał odbędzie się z udziałem publiczności. O znaczeniu kibiców wypowiedział się w rozmowie z Christopherem Ecclestonem sam były szkoleniowiec Manchesteru United. – To fantastyczne, to cię naprawdę inspiruje. W stu procentach to wpływa na wynik – przyznał Ferguson.

Sir Alex Ferguson to stały bywalec meczów swojej ukochanej drużyny. Jego obecność na stadionie jest dla Manchesteru United na pewno dodatkową motywacją. To za jego kadencji Czerwone Diabły odnosiły największe, historyczne sukcesy – podczas pobytu Fergusona w Manchesterze, klub sięgnął po mistrzostwo Anglii aż 13 razy, przy okazji dwukrotnie triumfując w Lidze Mistrzów.

