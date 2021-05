Cristiano Ronaldo opublikował wiadomość do fanów. „Gratulacje dla Interu”

Juventus zakończył sezon 20/21 z Pucharem i Superpucharem Włoch. Dla Starej Damy nie jest to jednak „wystarczająco dobry” wynik, ponieważ pierwszy raz od dziewięciu lat, nie była ona w stanie zwyciężyć w Serie A, w fatalnym stylu odpadła z Ligi Mistrzów, a na dodatek, do ostatniego meczu toczyła się batalia o to, czy zdoła awansować do następnej edycji tych rozgrywek.

„Nie mogliśmy wygrać Serie A”

Cristiano Ronaldo opublikował na swoim Instagramie obszerny wpis, w którym odniósł się do tegorocznych osiągnięć Juventusu. „W tym roku nie byliśmy w stanie wygrać Serie A. Gratuluję Interowi mistrzostwa, na które jak najbardziej sobie zasłużył” – napisał gwiazdor Starej Damy. Napastnik zaznaczył jednak, że nie może ignorować tego, co indywidualnie i wraz z drużyną, osiągnął. „Superpuchar i Puchar Włoch, a także indywidualne trofeum dla króla strzelców Serie A, napawają mnie szczęściem, ponieważ wygranie w tym kraju czegokolwiek jest bardzo trudne” – wyznał Ronaldo.

Były zawodnik Realu Madryt napisał także, że czuje spełnienie, ponieważ osiągnął cele, które obrał przed przyjazdem do Włoch: mistrzostwo, puchar i superpuchar kraju, a także indywidualne nagrody najlepszego zawodnika i strzelca sezonu. Ronaldo przyznał, że czuje dumę, kiedy pomyśli, że każdym kraju w którym był, wygrał ze swoimi klubami (Manchester United, Real Madryt, Juventus) wszystko, co można w danej federacji osiągnąć. „Nic nie może się równać ze świadomością, że na zawsze zapisałem się w historii klubów, w których grałem” – napisał napastnik.

