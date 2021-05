Gennaro Gattuso ma nowy klub. Zatrudniono go dwa dni po zwolnieniu z innego

Losy rywalizacji o miejsca w czołowej czwórce ligi włoskiej ważyły się do ostatniej kolejki. Napoli na własne życzenie spadło na piątą lokatę premiowaną tylko awansem do Ligi Europy. Zwycięstwo w ostatniej kolejce z Hellasem Werona dawałoby drużynie Piotra Zielińskiego przepustkę do Ligi Mistrzów, ale klub prowadzony przez Gennaro Gattuso zaledwie zremisował.

Gattuso będzie pracował z Drągowskim

Tym samym stało się oczywiste, że włoski szkoleniowiec poniesie konsekwencje rozczarowującej końcówki sezonu, w którym Napoli odpadło w 1/8 finału Ligi Mistrzów i półfinale Pucharu Włoch. Informację o rozwiązaniu kontraktu z Gattuso przekazano 23 maja. Dwa dni później ACF Fiorentina poinformowała, że zatrudniła byłego reprezentanta kraju. Gattuso zastąpi na stanowisku trenera Giuseppe Iachiniego, który objął stery Fiorentiny w marcu.

Przypomnijmy, były już trener Napoli ma doświadczenie w prowadzeniu włoskich drużyn. W przeszłości trenował chociażby US Palermo czy AC Milan, chociaż w żadnym z klubów nie był zatrudniony dłużej niż przez dwa lata. Teraz poprowadzi zespół, który w zakończonym niedawno sezonie Serie A zajął 13. miejsce. Podobnie jak w Napoli, również w nowym klubie Gattuso będzie współpracował z Polakiem. Podstawowym bramkarzem Fiorentiny jest bowiem Bartłomiej Drągowski, który rozegrał w ostatnim sezonie 36 spotkań, ośmiokrotnie zachowując czyste konto.

