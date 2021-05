Dantejskie sceny w Gdańsku. Zaatakowano kibiców Manchesteru United

Przed nami finał Ligi Europy, który odbędzie się w środę 26 maja wieczorem. Dzień wcześniej do Gdańska przylecieli już kibice Manchesteru United i Villarreal, którzy na żywo obejrzą walkę swoich ulubieńców o puchar. Na trybuny stadionu Lechii wejdzie w sumie 10 tys. fanów, a część wejściówek trafiła też do polskich kibiców.

Kibic Manchesteru: Dostałem odłamkiem

Przed spotkaniem dużo mówi się nie tyle o aspekcie czysto piłkarskim, co o skandalu z udziałem polskich pseudokibiców. Doszło do niego we wtorek po godz. 22 w ogródku Fahrenheit Club & Restaurant na Długim Targu w Gdańsku – podaje trójmiejska „Wyborcza”. Zaatakowano tam fanów drużyny z Manchesteru.

Jeden z Anglików relacjonował w rozmowie z „Wyborczą”, że „w ruch poszło szkło”. – Nie wiedziałem, co się dzieje. Dostałem jakimś odłamkiem – powiedział. – Po prostu nagle rzucili się na nas z pięściami – dodawał inny. Zdaniem świadków napastnicy krzyczeli „Lechia”, co znajduje potwierdzenie w materiałach zamieszczonych w sieci.

Na nagraniu zamieszczonym na Twitterze widać, że grupa zamaskowanych mężczyzn zdemolowała ogródek przy restauracji, zachowując się przy tym wulgarnie. – Lechia – skandowali, po czym uciekli. Ostrzegamy, na filmiku słychać słowa powszechnie uznawane za wulgarne.

