Jak Dawid z Goliatem. Villarreal zagra z Manchesterem United w finale Ligi Europy

Dla klubu takiego jak Manchester United finał Ligi Europy jest zaledwie „pocieszeniem” po nieudanym występie w Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły odpadły po fazie grupowej i pozostała im jedynie walka w mniej prestiżowych rozgrywkach. Te wygrali ostatnio w 2017 roku i są na dobrej drodze, by dorzucić drugie trofeum do gabloty na Old Trafford.

Gwiazdy w ataku, problemy w obronie

Na papierze to podopieczni Ole Gunnara Solskjaera robią większe wrażenie. Piłkarze tacy jak Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford czy Edinson Cavani potrafią rozgryźć każdą defensywę. Kończący się sezon pokazał jednak, że nie zawsze zawodnicy formacji ofensywnej byli w optymalnej formie. Najrówniejszą prezentował Fernandes, który stał się liderem ekipy z Old Trafford i to w dużej mierze na nim ciąży odpowiedzialność za kreowanie akcji.

Manchester na większe problemy uskarża się jednak w defensywie. Uraz Harry'ego Maguire'a sprawił, że występ Anglika w finale stoi pod dużym znakiem zapytania. Kapitana United może zastąpić Axel Tuanzebe, który razem z Lukiem Shaw, Aaronem Wan-Bissaką i Victorem Lindelofem będzie zabezpieczał tyły wicemistrzów Anglii. W bramce prawdopodobnie zobaczymy Davida De Geę, który w ostatnich miesiącach rywalizował o miejsce między słupkami z Deanem Hendersonem.

Moreno skruszy obronę United?

Villarreal zajął w zakończonym niedawno sezonie La Liga siódme miejsce, które nie jest premiowane grą w europejskich pucharach. Hiszpańska drużyna może jednak wywalczyć przepustkę do Ligi Mistrzów, o ile wygra środowy finał z Manchesterem. Klub z Estadio de la Cerámica potrafi grać z United, co udowodnił w sezonie 2005/2006.

Oba kluby mierzyły się wówczas w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły zajęły w niej ostatnie miejsce, m.in. za sprawą remisu i porażki z Villarreal. Żółta Łódź Podwodna z kolei nie tylko wyszła z grupy, ale dotarła do półfinału rozgrywek, pokonując po drodze Rangers i Inter Mediolan. W starciu o finał lepszy okazał się Arsenal.

Reprezentanci Hiszpanii w szeregach Villarreal

Defensywa United powinna zwrócić uwagę szczególnie na Gerarda Moreno, który niedawno został powołany przez Luisa Enrique na Euro 2020. Snajper Villarreal zakończył sezon La Liga z 23 trafieniami na koncie, zajmując tym samym drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Ataki Czerwonych Diabłów będzie próbował powstrzymać Pau Torres, który od pewnego czasu łączony jest właśnie z Manchesterem. Stoper Villarreal również pojedzie na Euro, po którym może przenieść się na Old Trafford.

Finał Ligi Europy zapowiada się interesująco nie tylko przez rywalizację piłkarzy. Na ławkach trenerskich zasiądą bowiem trenerzy, którzy mają duży apetyt na zawojowanie Europy. Ole Gunnar Solskjaer wprawdzie od dwóch lat prowadzi United, ale nie zdobył jeszcze z klubem żadnego trofeum. Unai Emery ma z kolei na swoim koncie trzy triumfy w Lidze Europy wywalczone z Sevillą czym udowodnił, że potrafi rozgrywać prestiżowe finały.

Finał Ligi Europy. Relacja na żywo na Wprost.pl

Mecz Villarreal – Manchester United rozpocznie się w środę 26 maja o godz. 21. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP1 oraz Polsat Sport Premium 1. Relację na żywo z tego spotkania przeprowadzimy w serwisie Wprost.pl. Zapraszamy!

