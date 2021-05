Piłkarze Manchesteru trenowali w Gdańsku. Tutaj rozegrają finał LE

Po zdobyciu wicemistrzostwa Anglii ostatnim celem Manchesteru United na ten sezon jest triumf w Lidze Europy. Czerwone Diabły już w poniedziałek wylądowały w Gdańsku, gdzie następnego dnia odbył się oficjalny trening na stadionie Lechii. Zdjęcia z zajęć trafiły do mediów społecznościowych, gdzie piłkarze United chwalili się również fotografiami z podróży do Polski. Widać na nich, że podopieczni Ole Gunnara Solskjaera polecieli do Polski w mocnym składzie, a na boisku zobaczymy chociażby Bruno Fernandesa, Paula Pogbę czy Edinsona Cavaniego.

Piłkarze Manchesteru United na pokładzie samolotu do Gdańska



Zawodnicy United na lotnisku w Gdańsku



Piłkarze United trenujący w Gdańsku



Paul Pogba w Gdańsku



Trening United



Gracze United na treningu

Zawodnicy Villarreal przylecieli do Gdańska we wtorek i również tego samego dnia zapoznali się z murawą, na której rozegrane zostanie spotkanie finałowe. Po jego zakończeniu piłkarze polecą bezpośrednio do Anglii i Hiszpanii.

Finał Ligi Europy. Relacja na żywo na Wprost.pl

Mecz Villarreal – Manchester United rozpocznie się w środę 26 maja o godz. 21. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP1 oraz Polsat Sport Premium 1. Relację na żywo z tego spotkania przeprowadzimy w serwisie Wprost.pl. Zapraszamy!

