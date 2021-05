Villarreal z pucharem Ligi Europy! Zdecydowały rzuty karne wykonywane przez... bramkarzy

Chociaż to Manchester United dominował od początku spotkania, to jako pierwszy na listę strzelców wpisał się piłkarz Villarreal. W 29. minucie piłkę w szesnastkę centrował Dani Parejo, a walkę o pozycję wygrał Gerard Moreno, który przytomnym strzałem pokonał Davida De Geę. Wynik 1:0 dla Villarreal utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Po przerwie obraz gry był bardzo podobny do tej w pierwszej połowie. Manchester przeważał, próbując konstruując ataki pozycyjne i od czasu do czasu szukać szans na skrzydłach. Wyrównanie nadeszło jednak po stałym fragmencie gry. W 55. minucie Shaw dogrywał w pole karne, po chwili zamieszania do piłki dopadł Cavani i wpakował piłkę do siatki. Do końca regulaminowego czasu obu drużynom nie udało się stworzyć stuprocentowych sytuacji, przez co konieczne było rozegranie dogrywki.

Ta również nie wyłoniła triumfatora Ligi Europy, przez co konieczne okazało się przeprowadzenie serii rzutów karnych. To był zdecydowanie najbardziej emocjonujący moment finałowego spotkania, o czym można przekonać się śledząc zapis naszą relację na żywo.

To koniec, puchar jedzie do Hiszpanii! Dziękuję za uwagę! Rulli obronił rzut karny wykonywany przez bramkarza Manchesteru, Davida De Geę! VILLARREAL Z PUCHARM LIGI EUROPY! Teraz karne będą strzelali bramkarze! Rulli pewnie pokonał De Geę! Victor Lindelof wytrzymał presję i wyrównał wynik w rzutach karnych. Już 10:10. Pau Torres pokonuje bramkarza Manchesteru. 10:9! Do piłki podbiega Tuanzebe i pewnie zamienia karnego na bramkę. 9:9! Kolejne dwa karne i kolejne dwie bramki. Już 9:8! Coquelin umieszcza piłkę w prawym górnym rogu siatki! 8:7 dla Villarreal. Daniel James pewnym strzałem pokonuje Rulliego. 7:7! Albiol świetnie zmylił De Geę i Villarreal znowu prowadzi! Fred trafia z jedenastu metrów! 6:6 w rzutach karnych! Moi Gomez! 6:5 dla Villarreal, De Gea nie zdołał wyczuć rywala. Cavani ! 5:5 w karnych. Parejo pokonuje De Geę! 5:4 w karnych dla Villarreal. Rashford wyczekał Rulliego i pewnie egzekwował jedenastkę! 4:4 Alberto Moreno! Świetne uderzenie po ziemi i 4:3 w karnych dla Villarreal. Fernandes daje wyrównanie Manchesterowi w rzutach karnych! 3:3 i dwie kolejki do końca. De Gea wyczuł Alcacera, ale nie zdołał sięgnąć piłki. 3:2 dla Villarreal. Alex Telles i 2:2! Mocne i pewne uderzenie obrońcy Manchesteru. Dani Raba i 2:1 dla Villarreal! Jest bramka! Rulli wyczuł Matę, ale uderzenie było na tyle mocne i precyzyjne, że piłka ląduje w siatce. Jako pierwszy w Manchesterze będzie uderzał Juan Mata. Pewny strzał Moreno i 1:0 dla Villarreal w rzutach karnych. Jako pierwsi będą strzelali piłkarze Villarreal. Zacznie Gerard Moreno. Kto będzie egzekwował rzuty karne? Tego dowiemy się już za chwilę. Koniec! Czekają nas rzuty karne!!! 102 min.+3 Zmiany w Manchesterze. Wchodzą Alex Telles i Juan Mata, schodzą Scott McTominay i Aaron Wan-Bissaka. 120 min.+2 Villarreal pod bramką Manchesteru. Rzut z autu dla hiszpanskiej drużyny. 120 in.+1 Trzy minuty doliczone do dogrywki. 120 min. Próbuje Manchester, ale za bardzo chaotycznie i mało precyzyjnie. Prawdopodobnie czekają nas rzuty karne. 119 min. Leży na boisko Shaw, który ucierpiał w zderzeniu z Coquelinem. 118 min. Dużo strat po obu stronach. Piłkarze są już wyraźnie zmeczeni. Nie ma rzutu karnego dla Villarreal. Gramy dalej. 116 min. Zszedł też Pogba, za niego James. 116 min. Bailly schodzi, za niego Tuanzebe. 115 min. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w momencie, gdy McTominay leżał w okolicach szesnastki, a Villarreal rozgrywało swoją akcję. 115 min. Teraz sędzia przy pomocy VAR sprawdza, czy Fred przed chwilą nie zagrywał piłki ręką w polu karnym. 113 min. McTominay leży na boisku, ale Villarreal nie przerywa akcji. 112 min. Alcacer dopadł do piłki w polu karnym, ale McTominay nie pozwolił mu na strzał. Świetna interwencja Szkota. 110 min. Rashford leży na murawie po walce o piłkę z Albiolem. Na boisko wbiegli już lekarze Manchesteru. 109 min. Coraz mniej precyzyjne te dośrodkowania z rzutów wolnych. De Gea pewnie łapie piłkę. 108 min. Fred ostro wszedł w Coquelina. Rzut wolny dla Villarreal. 107 min. Prostopadłe podanie do Cavaniego, ale Rulli przytomnie wychodzi z własnej bramki i nie pozwala Urugwajczykowi dojść do piłki. 107 min. Albiol faulował obrońcę Manchesteru. United zaczną od rzutu wolnego. 106 min. Lindelof faulował rywala, rzut wolny dla Villarreal. Zaczynamy drugą część dogrywki! Koniec pierwszej części dogrywki. Za chwilę ostatnie 15 minut spotkania. 105 min. Obie drużyny już chyba czekają na drugą część dogrywki. 103 min. Niezmordowany McTominay ruszył prawym skrzydłem, ale Capoue dobrze blokował Szkota. 103 min. Villarreal z rzutu rożnego, ale bez zagrożenia dla bramki rywali. 102 min. Rzut wolny dla Villarreal. Parejo w pole karne, ale De Gea dobrze piąstkuje na rzut rożny. 100 min. Schodzi Greenwood, Fred melduje się na boisku. 100 min. Alcacer! Moment nieuwagi w obronie United, i napastnik Villarreal uderza, ale niecelnie. 100 min. Hiszpańska drużyna zakłada bardzo wysoki pressing, próbując wymusić błąd na obrońcach Manchesteru. 99 min. Alberto Moreno! Gracz Villarreal uderzał, ale mocno niecelnie. 98 min. Parejo w pole karne, ale dobrze ustawiony Shaw nie pozwolił na oddanie celnego strzału. 97 min. McTominay świetnie podprowadził akcję środkiem boiska i próbował dograć do rywala, jednak podanie przecięte przez Villarreal. 96 min. Atak pozycyjny Czerwonych Diabłów. Piłkę wymieniają obrońcy, co nie ma prawa przełożyć się na akcję bramkową. 95 min. Alcacer próbował uderzać, jednak jego strzał zablokowany. 94 min. Moment przewagi Villarreal, które dłużej utrzymuje się przy piłce. 93 min. Alberto Moreno centruje w pole karne, ale Shaw dobrze poradził sobie z tym zagraniem. 92 min. Pogba zagrał do Rashforda, a ten do Fernandesa. Portugalczyk uderza z szesnastu metrów, jednak niecelnie. 91 min. Rashford do Shawa, ten centruje w pole karne, ale pewnie piłkę wyłapuje Rulli. Początek dogrywki! Koniec regulaminowego czasu gry! Za chwilę dogrywka. 90 min.+2 Pau Torrres! Strzał defensora Villarreal z narożnika pola karnego, ale nad poprzeczką bramki Manchesteru. 90 min.+1 Pogba fauluje w środkowej strefie. Rzut wolny dla Villarreal. 90 min. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas dogrywka. Trzy minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. 89 min. Długo rozgrywają piłkę zawodnicy Manchesteru. McTominay długim podaniem znalazł Rashforda, ten do Shawa, centra w pole karne i Pogba uderza głową. Niecelny strzał Francuza. 88 min. Kilka minut do końca spotkania. Ponownie dużo strat w środkowej strefie. 87 min. McTominay świetnie wyszedł z własnej połowy z piłką, dograł do Rashforda, ale Anglik stracił futbolówkę. 86 min. Fernandes dogrywał z rzutu wolnego, ale McTominay źle przyjął piłkę i ostatecznie Manchester nie stworzył zagrożenia bramkowego. 85 min. Foyth ogląda za ten faul żółtą kartkę. 84 min. Shaw z lewego skrzydła w pole karne, ale skutecznie interweniują defensorzy. Lewy obrońca Manchesteru był przy tym podaniu faulowany przez Foytha i sędzia dyktuje rzut wolny. 83 min. Rzut wolny dla Villarreal, ale bardzo źle wykonany. De Gea pewnie łapie piłkę. 83 min. Bailly faulował rywala i ogląda żółtą kartkę. 81 min. Rashford uderzał z narożnika pola karnego, jednak niecelnie. Do końca spotkania pozostało niecałe 10 minut. Czy czeka nas dogrywka? 80 min. Piłkarze Manchesteru wymienili kilka podań w okolicy szesnastki rywali, Shaw centrował w pole karne, ale dobrze interweniował Rulli. 79 min. McTominay wpada w pole karne, odgrywa do Cavaniego, ale Urugwajczykowi nie udało się oddać strzału. Manchester wywalczył jednak rzut rożny. 79 min. Piłkarze z Old Trafford próbują wysokiego pressingu, co przynosi efekt. Rashford przejmuje piłkę, ale jego podanie nie dochodzi do Cavaniego. 78 min. Schodzi Trigueros, wchodzi Moi Gomez. 77 min. Floyth blokowany przez rywali i De Gea zacznie od bramki. 76 min. Pedraza w pole karne, ale Pogba wybija głową. Villarreal zdołało jednak wywalczyć kolejny rzut rożny. 75 min. Podopieczni Emery'ego próbowali szybkiego ataku, ale Pedraza dobrze blokowany przez Wan-Bissakę. Rzut rożny dla Villarreal. 74 min. Manchester przy piłce. Czerwone Diabły znowu przeważają w rozegraniu. 73 min. Greenwood próbował dośrodkowywać, piłka odbija się od jednego z graczy Villarreal i ląduje w rękach Rulliego. 72 min. Ale akcja Manchesteru! Shaw ograł obrońcę w polu karnym, dośrodkował do Cavaniego, piłka przypadkowo odbiła się od Urugwajczyka wprost w interweniującego Pau Torresa. Dużo szczęścia po stronie Villarreal. 71 min. A teraz próba Villarreal. Parejo uderza zza pola karnego, jednak daleko od bramki De Gei. 70 min. Rashford! Co zrobił Anglik? Cavani świetnie zagrał do Greenwooda, ten do Rashforda, a ten z najbliższej odległości uderzył... obok bramki. Na jego szczęście sędzia odgwizdał spalonego. 69 min. Fernandes dogrywa w pole karne, jednak niecelnie. Pewnie interweniuje Rulli. 68 min. Centra w pole karne, ale wybijają defensorzy Villarreal. Przy piłce wciąż podopieczni Solskjaera. 67 min. Capoue faulował Fernandesa przed polem karnym. Rzut wolny dla Manchesteru. 66 min. Próba kombinacyjnej gry po stronie Manchesteru, ale bez efektu. Teraz Shaw dogrywa w pole karne, piłka wpada pod nogi McTominay, ale uderzenie Szkota zablokowane. 65 min. Strata Villarreal w środku pola. Fernandes w pole karne, ale wybija defensor. Piłkarze Manchesteru twierdzą, że obrońca zagrywał ręką, ale sędzia pozostaje niewzruszony. 63 min. Odważne wejście Rulliego. Bramkarz Villarreal jednak szybciej dopadł do piłki i ubiegł Rashforda. 63 min. Pedraza próbował lewym skrzydłem, ale piłkę na aut wybijał Wan-Bissaka. 62 min. Greenwood pociągnął piłkę w kierunku pola karnego rywali, ale dobrze ustawieni defensorzy nie pozwolili mu na dogranie do kolegów. 61 min. Role na boisku niejako się odwróciły, teraz podopieczni Emery'ego konstruują atak pozycyjny. 60 min. Villarreal przy piłce, a Manchester próbuje gry wysokim pressingiem. 59 min. Tak prezentuje się stadion w Gdańsku:



twitter.com 58 min. Manchester próbował szybko zdobyć drugą bramkę. Wan-Bissaka dośrodkowywał, Fernandes dopadł do piłki odbitej przed szesnastkę i niecelnie uderzył. 57 min. Gol zdobyty prawidłowo, nie było spalonego. 1:1 w finale Ligi Europy! 56 min. Shaw z rzutu rożnego w pole karne, duże zamieszanie w szesnastce Rulliego, do piłki dopadł Cavani i wpakował piłkę do pustej siatki. Czekamy jeszcze na weryfikację VAR. 55 min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! EDINSON CAVANI! 55 min. Shaw dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne, piłkę odbił Pogba, uderzał ostatecznie McTominay, ale po bloku defensora wyszła na rzut rożny. 54 min. Capoue fauluje Fernandesa i ogląda żółtą kartkę. 53 min. Fernandes dośrodkowywał z prawej strony, ale jego zagranie było mocno niecelne. Rulli zacznie od bramki. 52 min. Podopieczni Solskajera długo rozgrywają w okolicy szesnastki rywali, ale bez przełożenia na akcje bramkowe. 51 min. Wan-Bissaka płasko w pole karne, ale Cavani nie dopadł do piłki. Villarreal przejmuje futbolówkę. 50 min. Chaotyczny fragment spotkania, dużo strat po obu stronach. 49 min. Nerwowy moment w szesnastce Manchesteru, ale ostatecznie udało się wybić piłkę. 48 min. Bailly faulował Baccę w okolicy środka boiska. Rzut wolny dla Villarreal. 47 min. Przy piłce piłkarze Manchesteru. Zaczynają rozgrywanie od linii obrony. 46 min. Na razie bez zmian w obu drużynach. Zaczynamy drugą połowę! Za chwilę początek drugiej odsłony spotkania. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45 min.+2 Moreno próbował ograć Bailly'ego w polu karnym rywali. Hiszpanowi udało się wywalczyć rzut rożny. 45 min.+1 Greenwood szarżuje prawym skrzydłem i centruje, piłka odbija się od Albiola, wprost w ręce Rulliego. 45 min.+1 Rashford! Anglik wpadł w pole karne, ograł rywala i oddał strzał, ale zablokowany. 45 min. Wan-Bissaka po raz kolejny w szesnastkę, ale to kolejne dośrodkowanie prawego obrońca, które nie trafia do jego kolegów. 44 min. Kontra Villarreal. Moreno do Pino , ale ten bez wsparcia nie poradził sobie z defensorami United. De Gea od bramki. 43 min. Duża wymienność podań wśród Czerwonych Diabłów, jednak wciąż nie ma to przełożenia na sytuacje bramkowe. 43 min. Ponownie ten sam obrazek: piłkarze Manchesteru w ataku pozycyjnym, a gracze Villarreal skutecznie się ustawiają. 42 min. Fernandes próbował prawym skrzydłem, interweniował Pedraza i to na tyle skutecznie, że od bramki zacznie Rulli. 40 min. Rashford w polu karnym do Cavaniego, ten oddaje piłkę Anglikowi, ale przejmuje Parejo. 39 min. Manchester nie ma pomysłu na przełamanie obrony rywali, którzy bardzo dobrze ustawiają się w okolicy własnej szesnastki. 38 min. Shaw szarżował lewym skrzydłem i dograł krótko przed bramkę, ale Cavani nie zdołał dopaść do piłki. Tę przejmuje bramkarz Villarreal. 37 min. McTominay ucierpiał przy próbie dośrodkowania, które wyblokował Parejo. Szkot po chwili podniósł się z murawy. 36 min. Wan-Bissaka w pole karne, tam do piłki próbowali dopaść Cavani i Rashford, ale defensywa rywali poradziła sobie z tym zagraniem. 36 min. Podopieczni Emery'ego najwyraźniej nie zamierzają teraz forsować tempa gry. Spokojne rozegranie i strata. Gracze Manchesteru od autu. 35 min. Shaw faulował Capoue. Rzut wolny dla Villarreal w pobliżu własnego pola karnego. 35 min. Tak wyglądają trybuny zajęte przez kibiców Villarreal:



twitter.com 33 min. Atak pozycyjny Czerwonych Diabłów. Piłkarze Manchesteru wprawdzie dłużej utrzymują się przy piłce, ale nie potrafią przełożyć tego na sytuacje bramkowe. 33 min. Shaw próbował krótko rozgrywać z Rashfordem, ale niecelnie. Po chwili McTominay szarżował z piłką, jednak został powstrzymany. 32 min. Teraz piłkę rozgrywają gracze Manchesteru, którzy próbują szybko doprowadzić do wyrównania. 30 min. Villarreal obejmuje prowadzenie! Rzut wolny w okolicach pola karnego Manchesteru, Parejo dogrywał w szesnastkę, do piłki dopadł Gerard Moreno i z bliskiej odległości pokonał De Geę. 29 min. GOOOOOOOOOOOL 29 min. Znowu Pogba w roli głównej, tym razem w defensywie. Dobre przejęcie Francuza i Manchester znowu przy piłce. 28 min. Pino pobiegł w kierunku bramki Manchesteru i oddał strzał zza pola karnego, ale niecelnie. De Gea od bramki. 27 min. Pogba centruje w pole karne, do piłki wyskoczył Fernandes, ale uprzedził go Rulli. 26 min. Bardzo dobry mecz rozgrywa Pogba, który regularnie jest przy piłce i szuka długimi podaniami kolegów. 24 min. Greenwood do Cavaniego, ten źle przyjął i piłka w rękach Rulliego. Po chwili Rashford uderzał zza pola karnego, ale wprost w bramkarza Villarreal. 23 min. Duże zamieszanie w polu karnym Manchesteru, Bacca w efektowny sposób dogrywał przed bramkę, ale Pau Torres niecelnie uderzył piłkę. 22 min. Parejo centruje, ale najwyżej do piłki wychodzi McTominay. Po chwili Szkot blokował uderzenie rywala i ponownie rzut rożny dla Villarreal. 21 min. Teraz akcja z drugiej strony. Długie podanie w pole karne Manchesteru, ale Bailly wybija na rzut rożny. 20 min. Wan-Bissaka w pole karne, piłkę przejmuje Shaw i uderza, ale daleko od słupka. 20 min. Piłkarze Manchesteru ponownie ataku pozycyjnym. 19 min. Centra w pole karne, piłkę blokował Torres, dzięki czemu pewnie interweniował Rulli. 18 min. Foyth ponownie poza linią boczną. Gracz Villarreal ma prawdopodobnie złamany nos. 17 min. Cavani faulowany przez Albiola. Kapitan Villarreal nie zgadza się z werdyktem sędziego, który przyznał rzut wolny graczom Manchesteru. 17 min. Teraz przy piłce znowu Villarreal, który próbuje swoich sił w ataku. Shaw jednak poradził sobie z rywalami i oddalił zagrożenie. 16 min. Wrzutka w pole karne, do piłki dopadł Trigueros, ale jego uderzenie z pierwszej piłki bardzo niecelne. 16 min. Rzut rożny dla Villarreal. 15 min. Wan-Bissaka w duecie z Baillym bezpardonowo potraktował Pedrazę. Rzut wolny dla Villarreal. 14 min. Pogba zagrywa piłkę ręką. Rzut wolny dla podopiecznych Unaia Emery'ego w środkowej strefie. 13 min. Manchester jest póki co stroną wyraźnie dominującą w tym spotkaniu. Piłkarze z Hiszpanii najwyraźniej nastawiają się na grę z kontry, chociaż teraz próbują też wysokiego pressingu. 12 min. Fernandes miękko wrzucał w pole karne do Pogby, ale Francuz na spalonym. Villarreal zacznie od rzutu wolnego. 12 min. Greenwood z lewego skrzydła zagrywał w szesnastkę, ale skutecznie wybijał Capoue. Rzut rożny dla Manchesteru. 11 min. Na trybunach stadionu w Gdańsku pojawiła się legenda Manchesteru United, Wayne Rooney:



https://twitter.com/ManUtd/status/1397620052170510337?s=20 11 min. Jednak Foyth jest w stanie opuścić boisko o własnych siłach, ale trzyma się za twarz i wyraźnie krwawi. 10 min. Teraz na boisku leży Foyth, który ucierpiał przy przypadkowym zderzeniu z Pogbą. Zawodnik Villarreal prawdopodobnie zostanie zniesiony na noszach. 9 min. Rashford pada przed polem karnym po kontakcie z rywalem, ale sędzia nie widział tam przewinienia. 8 min. Chwila wytchnienia dla Villarreal, które zacznie od rzutu wolnego w pobliżu własnego pola karnego. 7 min. McTominay! Rashford wbiegł w pole karne, odegrał przed szesnastkę do Szkota, a ten niecelnie uderza obok bramki. 7 min. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera dłużej utrzymują się przy piłce. Póki co nie potrafią jednak skruszyć obrony rywali. 6 min. Shaw dogrywał w pole karne, do piłki próbował dojść Cavani, ale Urugwajczyk nie zdołał przyjąć piłki. 5 min. Rashford i Shaw próbowali gry na jeden kontakt, ale defensor Villarreal przejrzał ich zamiary. 5 min. Piłkarze Villarreal czujnie ustawiają się w obronie, nie pozwalając na wiele rywalom. Ci wciąż przy piłce. 4 min. Piłkarze z Old Traford konstruują atak pozycyjny. Lindelof długim podaniem szukał Rashforda, ale niecelnie. 3 min. Jak na razie nerwowy początek spotkania. Piłka jest rozgrywana głównie w środkowej strefie, a zawodnicy obu drużyn raz po raz notują straty. 3 min. Strata hiszpańskiej drużyny w środku pola, ale bez konsekwencji. 2 min. Rozgrywają piłkarze Villarreal, ale gracze Manchesteru szybko zakładają pressing w środkowej strefie. Chociaż na trybunach zasiada tylko 9,5 tys. kibiców, to doping jest bardzo mocno słyszalny. 1 min. Przy piłce piłkarze Manchesteru. Szybki przerzut do przodu, ale futbolówka wychodzi na aut. 21:00 Zaczynamy finał Ligi Europy! 20:56 Zawodnicy Villarreal i Manchesteru wychodzą już na boisko. Za chwilę początek spotkania! 20:53 Piłkarze wychodzą już z szatni i lada moment zameldują się na boisku. 20:51 Meczowa atmosfera jest odczuwalna także na ulicach Gdańska:



twitter.com 20:45 Piłkarze Villarreal wybiegli na rozgrzewkę:



twitter.com 20:40 Początek spotkania już za 20 minut! Tymczasem pojawiło się nagranie z udziałem fanów obu drużyn:



Kibice Villarrealu i Manchesteru United opanowali Gdańsk. Sami zobaczcie 20:33 Kibice hiszpańskiej drużyny już zmierzają na stadion:



twitter.com 20:27 A oto jedenastka Manchesteru United:



twitter.com 20:24 Skład Villarreal na dzisiejszy finał:



twitter.com 20:20 Początek spotkania o godz. 21. Tymczasem krótki wgląd w to, jak Gdańsk przygotował się na finał Ligi Europy:



Barwy klubowe, dekoracje z herbami i flagi. Gdańsk gotowy na finał Ligi Europy

Finał Ligi Europy. Manchester United faworytem

Faworytem środowego finału Ligi Europy rozgrywanego w Gdańsku jest Manchesterem United, który niedawno wywalczył wicemistrzostwo Anglii. Czerwone Diabły mają w swoich szeregach nie tylko bramkostrzelnego Edinsona Cavaniego, ale również Bruno Fernandesa, na którym w dużej mierze ciąży odpowiedzialność za kreowanie akcji.

To Portugalczyk stał się najjaśniejszą gwiazdą klubu z Old Trafford, znacznie przyczyniając się do drugiego miejsca w Premier League. Na tym nie koniec atutów ofensywnych Manchesteru United, ponieważ Ole Gunnar Solskajer ma do dyspozycji także Paula Pogbę czy Marcusa Rashforda.

Villarreal z kolei to siódma drużyna zakończonego niedawno sezonu w La Liga, który finał Ligi Europy traktuje nie tylko jako walkę o prestiżowe trofeum, ale również o przepustkę to kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Liderem linii ofensywnej Żółtej Łodzi Podwodnej jest Gerard Moreno, którego zobaczymy w reprezentacji Hiszpanii na zbliżających się mistrzostwach Europy.

