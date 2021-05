Dał Interowi upragnione mistrzostwo, ale i tak odchodzi. Conte żegna się z San Siro

Inter nie tylko sięgnął po pierwsze od 11 lat mistrzostwo Włoch, ale uczynił to w efektownym stylu. Nerazzurri zdominowali rozgrywki, wyprzedzając drugi Milan aż o 12 punktów. Głównym architektem tego sukcesu był Antonio Conte, który przez dwa lata pracy na San Siro awansował do finału Ligi Europy i wywalczył scudetto.

Antonio Conte odchodzi z Interu Mediolan

Włoski szkoleniowiec nie będzie jednak dalej prowadził Interu, o czym poinformowano w środę 26 maja. „FC Inter Mediolan informuje, że osiągnął porozumienie w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu z Antonio Conte " - przekazano w oficjalnym oświadczeniu. „Cały klub chciałby podziękować Antonio za niezwykłą pracę, którą wykonał, a której kulminacją było zdobycie 19. scudetto. Antonio Conte pozostanie na zawsze w historii naszego klubu” - dodano.

Jak podaje Sky Sports, Conte otrzyma siedem milionów euro z tytułu przedwczesnego rozwiązania kontraktu. Ten sam portal przekazał, że powodem odejścia włoskiego szkoleniowca są względy finansowe. Władze Interu szukają oszczędności, a prezes klubu Steven Zhang miał rzekomo zaproponować Conte obniżkę wynagrodzenia o nawet 15 lub 20 proc. Co więcej, domagał się także sprzedaży kilku zawodników tak, by zarobić około 80 mln euro. W zamian Inter miał skupić się na rozwoju młodych talentów.

Conte z kolei nie chciał przystać na taką politykę transferową, dając znać do zrozumienia władzom Interu, że nie chce sprzedaży swoich podstawowych zawodników. Były trener Chelsea dążył do tego, by na San Siro zostały największe gwiazdy, w tym Milan Skriniar, Lautaro Martinez czy Romelu Lukaku. Już teraz mówi się, że ostatni z wymienionych może zmienić klub w najbliższym okienku transferowym. Conte ma zastąpić z kolei Simone Inzaghi, czyli dotychczasowy trener Lazio.

