De Gea korzystał ze ściągi podczas karnych. Jest dowód

23 kwietnia 2016 roku – to właśnie tego dnia David de Gea po raz ostatni obronił rzut karny. I chociaż zarówno kibice, jak i piłkarze oraz członkowie sztabu Manchesteru United doskonale wiedzą, że Hiszpan nie jest ekspertem od bronienia jedenastek, to Ole Gunnar Solskjaer nie zdecydował się na zmianę w bramce podczas finału Ligi Europy.

Bramkarz Manchesteru United nie tylko nie wykorzystał decydującego karnego, po którym Villarreal zapewnił sobie trofeum, ale również nie obronił żadnej z 11 jedenastek. Były wybitny piłkarz Czerwonych Diabłów Paul Scholes słusznie zauważył na antenie BT Sport, że de Gea nawet nie był blisko obrony któregokolwiek ze strzałów. Wprawdzie kilka razy udało mu się wyczuć zamiary rywali, ale nie zdołał w porę zareagować i sięgnąć piłki.

Liga Europy. David de Gea korzystał ze ściągi

Tymczasem Angelo Mangiante ze Sky Sports opublikował na Twitterze zdjęcie, z którego wynika, że de Gea podczas serii jedenastek dysponował ściągą. Sztab szkoleniowy Manchesteru wypisał na niej nazwiska piłkarzy Villarreal wykonujących rzuty karne, informację o tym, czy są lewo- czy prawonożni oraz kierunek, w który prawdopodobnie oddadzą strzał. Jeden z komentujących internautów zauważył, że z 10 zawodników Żółtej Łodzi Podwodnej tylko trzech uderzyło tak, jak przewidywali to rywale.

Hiszpan wziął sobie do serca podpowiedzi sztabu, co potwierdził obecny na trybunach Przemysław Iwańczyk z Polsatu Sport. Dziennikarz przekazał, że de Gea nie skorzystał jednak ze wszystkich wskazówek, sugerując się listą tylko przez pierwsze pięć jedenastek. Gdyby korzystał z niej do końca serii rzutów karnych, prawdopodobnie wybroniłby strzał Moisesa Gomeza, który uderzał w środek bramki.

